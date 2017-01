Publicado en: Actualidad, Internacionales, Nacionales

Ene 22, 2017 12:17 pm

La canciller de la República, Delcy Rodríguez, indicó que las conversaciones que promueve el Gobierno colombiano con la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (Otan), con miras a suscribir un “convenio de cooperación”, es una acción que no puede ser admitida por Venezuela porque estaría vulnerando la paz en América del Sur, reseña AVN.

“Esta situación es, a todas luces, inadmisible, cómo nosotros podemos omitir que exista una potencia nuclear al lado nuestro, un vecino nuestro que además estaría violentando” algunos tratados internacionales, dijo la canciller, durante una entrevista transmitida este domingo en el programa José Vicente Hoy, de Televen.

Informó que Venezuela acudirá a todas las instancias diplomáticas correspondientes para denunciar la acción, que podría afectar la tranquilidad de los países del Sur.

“La exigencia que ha hecho Venezuela es muy clara, nosotros no lo vamos a aceptar, no lo vamos a admitir y nosotros vamos a acudir a todas las instancias diplomáticas que corresponda para denunciar esta situación”, ratificó.

Apuntó que entre los tratados que estaría violentando Colombia con su vinculación con la Otan se encuentra el acuerdo de Tlatelolco, puesto en vigencia en 1969 con el propósito de establecer la desnuclearización de América Latina y el Caribe.

Además, Colombia forma parte del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) “y uno de los principios esenciales para formar parte del Movimiento de Países No Alineados es que no pueden formar parte de ningún tipo de organización de naturaleza militar y belicista como lo es el Tratado del Atlántico del Norte”, puntualizó.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el 23 de diciembre pasado que la Otan aceptó la solicitud de su gobierno para comenzar las conversaciones previas al establecimiento de un “convenio”.