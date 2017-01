La conversación no es literal, demasiados niños alrededor, jugando a las aguadillas. La idea lo es. Dice que hasta las víctimas mienten. Los niños, menos. Si en las lanchas fondeadas hay motores, ¿qué robaron los piratas? ¿Quince tiros en tres cabezas por unos kilos de pescado y unas redes?

En Caracolillo manda la familia de los tres pescadores muertos. Los Marval. La sociedad, matriarcal, gira en torno a la abuela de los tres. Luz María Durán, de 54 años, que ahora pasa a ocuparse de dos bisnietos huérfanos. Más bocas que alimentar, que sumar a los casi 50 nietos que le quedan vivos y a los 10 hijos e hijas que tuvo. Las hembras, como las llama, viven con ella. Luz es una mujer que, sentada, fuma, mientras deja que una de sus hijas le cepille una larga cabellera negra por la que no se abre paso una sola cana. Inexpresiva, silenciosa. Abre la boca lo mínimo. Ordena farfullando. El resto, obedece. Incluso su marido, Justo Marval, de 65 años, que rara vez se separa de su lado.

La rutina del día la marca la coreografía de las sillas de plástico en las que languidece una familia. Al comenzar el día, frente al mar, para ordenar lo sucedido con la captura de la noche. Cuando el sol aplasta, en un patio interior desangelado que hace las veces de depósito de motores bajo llave, las mujeres limpian chipi-chipi, una especie de almejas que cuecen con arroz. Y por la noche, en el portal de la casa, ubicada en la última calle de la aldea, los adultos juegan al dominó. Siempre atentos, de cara a una calle, de arena, que les comunica con el resto de su comunidad. Por donde podría llegar el ataque. Donde una manada de perros se pelea por sobras de comida ante la mirada -esa mirada de quien no espera ni siquiera que pase el tiempo- de dos docenas de mujeres y niños que temen a la oscuridad.

El tiempo, detenido, lo rompen los chamos. Los muchachos. Que irrumpen en fila india, caminando despacio, a saltitos, sin mirar a los lados, desde el foco de luz de los restos de lo que quiso ser cancha de fútbol. Son niños jugando a adulto. Con gorras, cadenas, zapatillas deportivas y ropa holgada. Alguno pesca y sólo se lava y cambia de ropa antes de salir a hacer la ronda de vigilancia. No llaman la atención hasta que están cerca, de tan integrado que está el movimiento circular y constante de cada uno de los grupos que revolotean en torno a la base del clan Marval, que es parte rutinaria de su ritmo de vida.

Son seis o siete. Y cargan un fusil, unas pistolas, un galil, un par de armas hechas a mano. Pasan sin saludar por delante del grupo de mujeres y niños y se meten en un cuarto. A fumar algo de peor calidad, incluso, que el crack. Creepy, lo llaman. Se pasan mensajes con las chicas, se mueven de casa en casa, de grupo en grupo, de esquina en esquina. Patrullan, vigilan. Se avisan. Cuando se acerca la guardia nacional para su ronda del día -con las luces encendidas y en ralentí total, como avisando- un sistema de silbidos sobre el cañón de la pistola previene con tanta antelación que los armados no necesitan ni darse prisa para disolverse y entrar en las casas. No llega ni a teatro, de tanto hábito que destila. La camioneta se detiene. Mira en silencio. Todos saben. La misma escena cada noche. Aquí no pasa nada.

Fueron pescadores. Ahora son otra cosa. En la aldea estos jóvenes son pandilla, autodefensa. Como miles más, víctimas de la crisis del mar, que irrumpió como cascada en todo el estado. Corriente floja primero, ha terminado aturdiendo y salpicando a quien se acerque.

Según datos de la organización patronal del sector, el atún, principal producto pesquero de la región, ha dejado de exportarse. La inflación para 2016 alcanzó el 800%. La flota pesquera se ha reducido a menos de un 20% de lo que fue y su producción total ha disminuido en un 75%. En el muelle del puerto mercante, con capacidad para 1.500 contenedores, ya no hay ninguno. Su hormigón agujereado, sin actividad económica ni mantenimiento. Se han perdido miles de puesto de trabajo.

Los empleados que quedan pasan el tiempo, pesado, lento, caribeño, sudoroso, en la sede de un sindicato, que no oculta -en contradicción cada vez más evidente- ni su fidelidad chavista ni su descontento con la dirección actual del país.

José Antonio García es cuadro político, representante de la Unión Regional de Trabajadores, y dispara desde la izquierda. «Respaldamos la ideología del presidente Chávez, pero no el accionar político que ha venido después», resume. «¿Guerra económica, dicen? Guerra es destruir la industria», explica. «De una actividad económica rentable se ha pasado a la quiebra por corrupción».

Empleado del puerto tras empleado del puerto, ingeniero naval tras ingeniero naval y pescador tras pescador explican que los pocos barcos que quedan salen a depósito lleno, venden el combustible y regresan con pescado no pescado, sino comprado en el mercado para justificar el viaje. Con los beneficios astronómicos de comprar gasoil barato, subvencionado, socialista y venderlo caro en el mercado capitalista. No sólo por el gasoil. Muchos contrabandean también comida. Tan escasa. Todo ante autoridades militares que miran hacia otro lado, dinero en mano. Como en el pasado. García cree que lo sucedido en el sector pesquero en Venezuela muestra la pérdida de ética, de institucionalidad, de conquistas sociales. Imbuida, eso sí, aún, de una retórica revolucionaria en la que ni los propios trabajadores creen. La crisis del gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez. «Chávez fue un río desbordado. Maduro no es capaz de controlar el sedimento que arrastró», afirma categórico José Antonio.

La crisis y el enojo hacen mella en la industria, golpeada y expropiada. En los hombres de las manos agrandadas por años de trabajo duro. De la decepción no escapan ni cuadros chavistas ni militantes de la primera hora. Como el pescador Luis Rodríguez, de 39 años, tan camiseta vieja de Chávez que vive en una invasión organizada por el movimiento nada más llegar al poder en 1999. Un hombre humilde que camina aún vestido con una franja horizontal desde la que le guían esos ojos situados a la altura del corazón y casi en cada esquina o pared de edificio construido por las misiones de vivienda del comandante, gran hermano, que vigila a sus seguidores. La devoción, su fidelidad, es inmune a la realidad. Confía, dedo índice levantado al cielo, «en el ejército de Jehová y en la revolución de Chávez».

Rodríguez preside el consejo de pescadores artesanales Cahihuire, que agrupa a 334 familias. Denuncia y camina. Muestra. En el sector llamado El Hueco, pegado al mar, al norte de Cumaná y que fue manglar antes que invasión revolucionaria, los compañeros de Rodríguez viven sin agua corriente, las aguas fecales surcan los espacios entre sus precarias construcciones de madera y sufren por el modo en que el mar invade sus infraviviendas cuando la marea golpea fuerte. Mientras trabajan, también escuchan a Chávez hablando desde la ultratumba de los Aló presidente, sus programas dominicales de televisión, grabados hace años y que suenan ahora tuneados con base de hip hop.

Tienen que bajar el volumen -regresar de la ensoñación- para poder hablar de su hoy. Entonces, Irvelia Vázquez, de 40 años, llora frustrada ante una imagen a tamaño real de la figura mítico-religiosa que preside el espacio en el que vive con su marido y tres hijos como presidió sus vidas. «Le están faltando a nuestro presidente. El gobernador, el alcalde, los diputados, los ministros, no tienen a los pescadores en cuenta. Muchos días sólo comemos algo que podemos pescar. Otros pasamos hambre». Y tras la frustración y la descripción de sus condiciones objetivas de vida, la fase de negación del creyente: «A Maduro le ocultan todo esto. Queremos que venga Maduro aquí y vea esto. Haría algo si supiera como vive su gente».

Además, cuentan Luis, Irvelia, los pescadores, también ellos, están los piratas del mar. Y presentan a otra de sus víctimas: Ramón Ramos, de 61 años, pescador desde los siete. La historia es sustancialmente la misma que relata Edesio. Sólo que sin muertos. «Íbamos tres, ellos eran cinco», comienza. «Estábamos fondeados durmiendo, cerca de una isla. Te amarran al bote, se lo llevan todo. El pescado, la central, los motores. Quitan tapones para que te hundas, te dejan a la deriva. Llegas a tierra. Vas a la guardia, no hace nada. Ellos mismos almacenan los motores que requisan y te acusan de autorrobo para cobrar un seguro. Luego les borran el número de serie y los venden fuera de aquí».

El relato de Edesio, el superviviente impregnado de gasoil del ataque que segó la vida de sus tres acompañantes, es mucho más detallado. Hace unos años aparecieron por aquí los Trakis, una banda de ladrones. El peor de todos ellos es Alexander, El Beta, el pirata, que vive cerca, a la vista, en los apartamentos, en «el barrio», un proyecto de viviendas construido por el gobierno chavista en su momento de dádiva y esplendor. Es el mismo que supuestamente asesinó a los tres pescadores Marval. En la versión de Luz, corroborada no sólo por la familia sino hasta por el párroco, todos les tienen miedo. Llaman por teléfono, amenazan, hacen tiros al aire. La policía no hace nada. Entran a robar a las casas. Todas las semanas asaltan a pescadores. Roban motores, les cambian los papeles y los envían fuera de aquí para venderlos. «Nosotros no nos vamos a dejar. Nosotros tenemos que hacer algo para defendernos», explica Luz, que pone historia y contexto al grupo de adolescentes armados. «Nosotros somos pescadores y seguimos pescando. Pero los de El Beta ya sólo se dedican a robar. Yo conocí a los abuelos, a los papás, a la familia de todos esos carajillos, gente normal, pescadores. Pero hasta a su propia familia tienen amenazados esos de El Beta».