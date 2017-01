Publicado en: Actualidad, Entrevistas, Nacionales

Ene 22, 2017 7:49 am

El periodista y actual alcalde del Municipio El Hatillo (ubicado en la llamada Gran Caracas), es uno de 77 alcaldes de oposición con procesos judiciales abiertos por el régimen de Nicolás Maduro.

David Smolansky Urosa inició su carrera política siendo estudiante, pronto fue reconocido como uno de los líderes del Movimiento Estudiantil que dirigió las protestas en 2007 contra el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) y la reivindicación del derecho a la libertad de expresión. Desde la directiva del partido Voluntad Popular (VP) ha despuntado como un firme defensor de los presos políticos y de la descentralización en Venezuela. Hoy le traemos la entrevista que le hizo Nitu Pérez Osuna para El Venezolano de Panamá

¿El régimen de Nicolás Maduro ilegalizará a su partido VP?

Las acciones adelantadas por el régimen desde hace tres años contra VP apuntan a eso por la vía de los hechos; deteniendo y apresando a un número importante de militantes y dirigentes; por la cantidad de exiliados de nuestra organización y por las difamaciones, persecuciones y amenazas constantes que pesan sobre muchos de nosotros y que buscan silenciarnos. La dictadura intenta ilegalizarnos con su “justicia”, pero jamás podrá sacarnos del corazón de cada venezolano que quiere un país libre y con futuro.

VP ha confrontado a este régimen, le ha hablado claro al país poniendo en riesgo la libertad y hasta la vida de muchos de su dirigentes. Nuestra organización no solo lucha por sacar a Maduro y todo lo nefasto que su régimen representa por vías constitucionales, sino también, es un partido con profunda convicción de servicio, que batalla para devolverle la gobernabilidad a Venezuela, para que retorne la calidad en la educación, en salud, para que exista seguridad física y jurídica, producción y garantizar el sistema de libertades.

¿Cuál es la justicia del actual sistema venezolano?

El poder judicial imperante está controlado por el Ejecutivo, es el brazo represor del régimen que con impunidad persigue y encarcela a Leopoldo López, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Gilber Caro, Stacy Escalona, Irwin Roca, Roniel Farías, que mantiene en el exilio a Carlos Vecchio por nombrar sólo algunos compañeros de VP.

Ha dicho usted “controlado por el Ejecutivo”, cuya cabeza es Nicolás Maduro, pero el pasado 9 de enero la Asamblea Nacional declaró el abandono del cargo por parte de él. Entonces, ¿es o no presidente de Venezuela?

Ya en 2013 denunciamos el robo de las elecciones por parte de Maduro y mantenemos esa posición. Este gobierno está en desacato, lo está el TSJ que comparte la responsabilidad de las múltiples violaciones de derechos humanos y de la impunidad imperante que ha convertido a Venezuela en uno de los países más violentos del mundo. El mejor aliado que tiene la delincuencia aquí es el TSJ que promueve la impunidad y no la justicia.

Ok, está en desacato pero sigue gobernando… y ¿la oposición qué?

La Mesa de la Unidad se está reestructurando y desde VP hemos expresado la necesidad de que los partidos políticos que hacen vida en ella se sinceren con la unidad, con la democracia, con la inmensa mayoría de quienes habitamos esta tierra y que queremos vivir en un país donde haya oportunidades, justicia y libertad.

Nuestro partido cree en la necesidad de la presión no violenta de la calle, pero cargada de coraje, firmeza e irreverencia. VP no dejará de presionar porque se desaloje del Ejecutivo a quien abandonó el cargo. Lo que sí lamento es que esta declaratoria no haya llegado dos meses atrás. No se debió participar en el diálogo que nada bueno le trajo al país. Fue un gran error que oxigenó al régimen y desalentó a muchos venezolanos. No quiero lucir prepotente, pero VP tuvo y mantuvo una posición acertada desde el día uno, cuando expresamos que no habían condiciones para dialogar mientras continuaran en las cárceles los presos políticos, mientras la escasez de alimentos y medicinas continuaran por la negativa de Maduro de abrir un canal humanitario y es precisamente por el reconocimiento de ese error que la MUD está en un proceso de reestructuración.

¿VP está de acuerdo con el llamado de la MUD para que se realicen elecciones ya?

Personalmente considero prematuro hablar de elecciones regionales y locales con los derechos y libertades confiscados. La prioridad tiene que ser salir de Maduro.

¿Usted cree que luego de lo que ha dicho Diosdado, por ejemplo: “Aquí no habrá elecciones sino más revolución” se podrá dar otro proceso comicial?

Las elecciones en este país se han convertido en un elemento de negociación y eso no puede ser, las elecciones deben ser y punto. La Constitución dice que las presidenciales son cada seis años, las de diputados cada cinco y las de gobernadores y alcaldes cada cuatro años. No deben ser un elemento de negociación que cuando le conviene al régimen las hace y cuando no le conviene no.

Entonces, ¿hay que esperar a que termine el período de Nicolás Maduro?

No he dicho eso, lo que he dicho es que no hay garantías de que haya elecciones. Ahora bien, pienso que una dictadura se enfrenta en todo tipo de trinchera: en la calle, presionando; y si hay contienda electoral y a pesar de todas limitaciones, también se le enfrenta en ese terreno.

¿Hay ambiente para la marcha convocada el próximo 23 de enero? Lo pregunto precisamente por ese desaliento del que habló anteriormente luego del “diálogo que nada bueno trajo al país”, como usted señala.

La crisis está allí y se profundiza. Hay miles de razones para salir a manifestar: la falta de alimentos, medicinas, agua, luz. También por el incremento de la inflación, la negación de la justicia, la inseguridad, la censura a los medios, la persecución y por la libertad de los presos políticos. Pero hay que mantener la palabra, cumplir con la palabra empeñada para recobrar la confianza que se perdió con la participación en el llamado diálogo.

Pero la convocatoria a la marcha del próximo 23 se está haciendo para exigir elecciones.

Nosotros en VP creemos que la marcha debe ser para seguir presionando a que Maduro se vaya por el abandono del cargo como lo acordó la AN, sabemos que ningún dictador se quiere ir, hay que seguir presionando en la calle hasta lograr el objetivo.

¿Cómo pueden ponerse de acuerdo Primero Justicia, que quiere marchar para exigir elecciones, y VP, que convoca para que Maduro acate lo acordado en la AN y salga por abandono del cargo?

Buscando puntos en común, ejerciendo la amplitud y la tolerancia que yo creo que se puede lograr.

¿VP seguirá en la MUD?

Creemos que la unidad debe abrirse a diversos sectores: académicos, artísticos, sindicales, deportivos, emprendedores. Es fundamental que haya un gran movimiento nacional que vaya más allá de las organizaciones partidistas para liderar, entre todos los venezolanos, un cambio de gobierno.

Un mensaje final a los venezolanos

Que este 23 de enero, cuando se cumplen 59 años de la gesta que produjo la huida del dictador Marcos Pérez Jiménez dando inicio a la recuperación de la democracia, sirva de inspiración para continuar la lucha por el rescate de las libertades. Con el pueblo organizado y una dirigencia seria y responsable se puede vencer la peor de las dictaduras. Hagamos grande de nuevo esa fecha.