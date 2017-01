Publicado en: Actualidad, Nacionales

El presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, Antonio Ecarri, se pronunció este domingo sobre la derogación de la Transformación Curricular en el Subsistema de Educación Media General, publicada en Gaceta Oficial el pasado 2 de diciembre de 2016, reiterando que, como lo venía denunciando, se trata de un “bodrio propagandístico cargado de improvisación que no representaba ninguna solución al caos que hoy impera en el sistema educativo venezolano”.

En referencia a la suspensión de esta modificación del pensum de bachillerato, y que era de aplicación inmediata en la educación pública, Ecarri, reconoció que fue una decisión sensata producto de la presión de la sociedad civil, pero no dudó en alertar que no es suficiente. “Fue un verdadero triunfo. Es una vieja aspiración del chavismo que no han logrado materializar, pero debemos estar atentos porque lo seguirán intentando”.

En tal sentido, el dirigente opositor sentenció que el reconocimiento por parte de Jaua de que no se escuchó a docentes, gremios, ni universidades, es la demostración de cómo se toman todas las medidas en el Gobierno Nacional. “Frenar la reforma improvisada sin evaluar responsabilidades, ni señalar culpables, es como ponerle una curita al paciente que tiene cáncer con metástasis”, comparó.

“Ministro Elías Jaua, derogar la atrocidad que representaba fusionar las materias científicas y sustituirla por contenido propagandístico no es suficiente. Tenemos a los maestros peores pagados de Latinoamérica, recibiendo la miseria de $34 al mes; hay niños desmayándose por hambre en las escuelas, la infraestructura educativa está en el suelo. Abóquese a cumplir con su trabajo”, instó quien en las últimas semanas fue uno de los rostros más visible en la lucha para frenas la modificación curricular.

Ecarri, sobre la misma materia, insistió en la necesidad de replantearse el modelo educativo, en función de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que sustituya al Plan de la Patria y responda a las necesidades del Siglo XXI. “¿Para qué y para quienes estamos educando?, nuestro sistema educativo no puede ser una simple fábrica de títulos, ni mucho menos de militantes de un partido político, necesariamente debemos apuntar a la ciencia y la tecnología como ejes transversales de la educación y dejar atrás, de una vez por todas, este sistema arcaico que hoy hace vida en nuestras aulas de clases”, reiteró.