Ene 22, 2017 8:35 am

Enrique Márquez diputado por el estado Zulia y presidente del Partido Un Nuevo Tiempo, aseguró que no confía en que los últimos anuncios económicos que dio Nicolás Maduro, se den. ” El año pasado anunció lo que el llamo el Decreto de Emergencia Económica, y ahora lo que hizo fue reeditarlas empeorando la situación porque no fue a la raíz del problema. El gobierno siguen aplicando el mismo modelo fracasado en la economía de Venezuela, llevando al venezolano a morir de hambre o comer de la basura”.

En Diálogo con Carlos Croes, el diputado también se refirió al tema económico y reiteró que el sistema de ha usado el gobierno para abatir la delincuencia ha sido un fracaso en el que inocentes han perdido la vida. “Hace un año arrancaron las OLP, y ahora es que vienen a corregir un esquema que solo sirvió para ajusticiar una cantidad de ciudadanos y no eliminar la inseguridad. Tales correcciones seguirá dando una atención inadecuada para atacar la inseguridad. Aquí estamos liderados por la impunidad; los policías agarran a los delincuentes, los someten ante la fiscalía y a la semana los liberan. Venezuela es un hueso enfermo, por donde la veas, todo en ella está mal”.

En referencia al proceso de diálogo Márquez insistió en que debe darse bajo los mandatos de la Constitución, iniciando con el respeto y el reconocimiento de la Asamblea Nacional. “Si los poderes públicos no se pueden sentar a dialogar para privilegiar al pueblo, entonces el país no va a avanzar. Desde el Partido Un Nuevo Tiempo no lo vemos complejo, solo se debe tener voluntad política. Si el gobierno está dispuesto a cumplir con activar una canal humanitario, sobretodo para adquirir medicinas, liberar a los presos políticos y activar el calendario electoral, entonces hay posibilidad de que el diálogo triunfe, de lo contrario no”.