Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 22, 2017 5:14 pm

El diputado a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular (VP) del estado Bolívar, Francisco Sucre, manifestó que el concejal Roniel Farías, quien fue enviado a la Cárcel de El Dorado, permanecerá en una prisión diferente a la que se encuentran los venezolanos.

Nota de Prensa

Sucre consideró que el régimen de Nicolás Maduro le quitó todas las libertades al pueblo y resaltó que el llamado que ha hecho Maduro de carnetizar a los ciudadanos “es para que el Gobierno manipule y controle a todas sus anchas a través de la necesidad”.

“Las familias de Venezuela tienen que permanecer encerradas en sus viviendas. Cada día más son las personas que han hecho de sus hogares una prisión, para evitar ser víctimas de la inseguridad. No solo los líderes de oposición que hoy se encuentran perseguidos y detenidos son a quienes se les han limitado sus libertades, sino a todos aquellos venezolanos que no pueden comprar comida, que no pueden andar en paz por una calle y que ven frustradas sus esperanzas por las políticas de un mal Gobierno”, precisó.

Destacó que para nadie es un secreto que este año 2017 es electoral y que con el Carnet de la Patria, “el régimen busca comprar consciencias”.

Para el parlamentario de Voluntad Popular, sus hijos de 8 y 6 años, así como el del edil Farías, que tiene 2 y los miles de niños del país también se encuentran en una prisión “por carecer de oportunidades”.

“Estos 18 años de Gobierno revolucionario lo único que han traído es hambre y destrucción. Hoy en día nuestros talentos, profesionales y la generación de relevo ha emigrado en busca de un mejor futuro, porque se han cansado de esta dictadura”, indicó.

Manifestó que la lucha por un país libre se arreciará, porque “es hora de romper las cadenas y enarbolar las banderas de la democracia, donde pensar diferente no sea motivo de persecución y condena, sino un derecho inherente”.

Agregó que también se debe limpiar y levantar la justicia venezolana, con acciones que deben empezar con la libertad de todos los presos políticos. “Desde Voluntad Popular seguiremos pidiendo la libertad de todos los presos de consciencia, como Leopoldo López, Gilber Caro, Roniel Farías, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos y muchos otros que por pensar en un país mejor están encerrados de cuerpo pero no de espíritu, porque la lucha por la Mejor Venezuela está más viva que nunca”, agregó.