Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 22, 2017 12:08 pm

Como una maniobra sucia por parte del gobierno nacional en contra del General Rafael Isaías Baduel, catalogó Ismael García, diputado a la Asamblea Nacional, el ensañamiento con el que se pretende inmiscuir al militar retirado, en supuestos actos conspirativos, al tiempo que denunció que por medio de laboratorios al servicio de la inteligencia presidencial, quieren sembrarle posiciones políticas y delitos.

Nota de Prensa

En este orden de ideas el parlamentario de la unidad democrática destacó que el gobierno montó una olla y dejó filtrar un mensaje con toda la mala intención a través de los medios, especialmente los digitales, donde supuestamente el General Baduel amenaza al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, de convocar el artículo 350 de la Constitución Nacional y de convertir a la cárcel de Ramo Verde en un cuartel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

“Si bien es cierto que el general Rafael Isaías Baduel, posee un alto prestigio y credibilidad dentro de la Fanb, en ningún momento ha profesado tal afirmación, la cual fue utilizada de manera premeditada por la inteligencia militar y el Sebin, para tratar de silenciar y castigar al hoy prisionero de Ramo Verde. No obstante, en la mañana de hoy domingo, sostuve una reunión en la casa del general Baduel en el estado Aragua, con su esposa Cruz de Baduel y su hija mayor, Rairyn Baduel, y ambas me informaron de manera oficial, que la autoría de esa información no es del ex ministro de la Defensa”, aseveró.

Asimismo, el líder de la unidad democrática denunció que la esposa del General Baduel, Cruz de Baduel, el día sábado, después de tantas trabas y hostigamiento, pudo visitar a su esposo en Ramo Verde, acompañada por el coronel retirado Brusco Hernández y El Sargento Técnico retirado, Romero Lugo, ambos del ejército, y cuando llegaron a la urbanización donde residen en el estado Aragua, fueron interceptados y posteriormente detenidos sin justificación alguna, mientras que Baduel lo metieron en una celda de aislamiento.

“Como Venezuela sabe, el día 3 de marzo el general Raúl Baduel debe salir en libertad, luego de una sentencia de 7 años y 11 meses que le dictara el Tribunal Primero de Ejecución Militar de Caracas por supuestos actos de conspiración, por esta razón entre otras, el gobierno a través del Comando Antigolpe, comandado de manera demencial por Tareck El Aissami, buscan de manera desesperada sembrarle un nuevo delito para que su permanencia en la cárcel prosiga. Es decir, primero le revocaron la medida de libertad bajo presentación, después de un show que montaron en días pasados en su residencia, donde utilizaron un despliegue de más de setenta funcionarios del Sebin, con la supuesta excusa de que en su residencia se hacían reuniones para conspirar con órganos internacionales y que había un arsenal de armas, pero gracias a la actuación de la gente que salió en su defensa, no pudieron sembrarle las armas y otros dispositivos, según iba a constar en un acta pre elaborada; y ahora a través de un supuesto mensaje,” pretenden impedir que salga en libertad cuando cumpla su condena en marzo, para achacarle otro delito y mantenerlo privado de libertad violentándole sus derechos humanos”, advirtió.

Dijo además que en las próximas horas, su esposa, Cruz de Baduel, sus familiares y una representación del parlamento nacional, acudirán a la sede de la Fiscalía General de la República, a fin de denunciar esta maniobra sucia por parte del gobierno nacional en contra del general Baduel, y de igual forma asistirán a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional a exponer ensañamiento, y el traslado a una celda de alta peligrosidad, como que si se tratara de un delincuente.

“Yo le digo al país que todas estas aberraciones, obedecen a una estrategia para meter miedo y justificar la irresponsabilidad de Maduro, de designar a Tareck El Aissami en un supuesto “Comando Antigolpe” para cometer toda clase de aberración y de violación de los derechos humanos. Lo más lamentable de todo esto es que no dan pie con bola, porque todo este andamiaje de violencia y persecución, lo están haciendo frente a un pueblo que pasa toda clase de calamidades a diario. Por eso, todos los venezolanos debemos salir este 23 de enero, en un justo derecho consagrado en la Constitución Nacional, a exigir unas elecciones generales para ponerle fin a toda esta tragedia histórica que ha significado la mal revolución para los venezolanos”, sentenció.