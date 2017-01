Publicado en: Opinión

Ene 22, 2017 11:22 am



El gobierno nacional en su política de controlar todo, ahora inventó el “Carnet de la Patria”, que sin duda alguna es un nuevo mecanismo de discriminación, una nueva forma de obligar a los ciudadanos, aprovechándose miserablemente, de la necesidad y del hambre de la gente, canjeando comida y cualquier otra necesidad de nuestro pueblo, por votos. Es una nueva forma de reavivarles esa llama de la esperanza a los ciudadanos, pero a fin de cuenta, ni siquiera ese carnet de la miseria servirá para paliar las necesidades de los venezolanos.

Con esto no pretendo criticar ni ofender a los millones de venezolanos que vayan a carnetizarse, estamos en tiempos de crisis y se entiende la necesidad de la gente, con lo que no estoy de acuerdo, es en que este régimen se siga burlando de los ciudadanos, pues esta es una política que no rendirá frutos por mucho tiempo y luego la crisis será peor y el rechazo al gobierno será mayor.

A todas luces, el régimen está trabajando para darle una esperanza a los más necesitados, atender alguno de sus problemas -o al menos hacerles creer que eso hará- a cambio de votos. En definitiva, este es el censo con el que van a canjear el hambre y cualquier otro requerimiento popular por apoyo electoral. Sin embargo, estoy convencido de que este carnet no acabará, ni siquiera mitigará la problemática y descontento nacional.

De igual manera, no tengo la menor duda de que este será otro de los tantos inventos del régimen que se sumará a la larga lista de ingeniería social en la que se ha malgastado parte de la renta petrolera, en una PDVSA que ha sido saqueada impunemente durante esta “revolución”, con unos delincuentes de cuello blanco que se llevaron miles de millones de dólares de la mayor bonanza petrolera que hayamos tenido en nuestra historia, mientras que hoy, ante la mirada de un gobierno indolente, lamentablemente más de tres millones de venezolanos están comiendo de la basura, sumado a los que mueren precisamente de hambre o por falta de medicinas.

Burlas van y burlas vienen, la más reciente es escucharlos decir que van a estabilizar con las casas de cambio nuestra moneda y acabar con Dólar Today, cuando ni siquiera hay dólares suficientes para comprar comida y medicinas. Ellos saben y están claro que esto no va a funcionar, por la sencilla razón que no tienen como satisfacer la demanda, la mejor prueba es que limitan el cambio de divisas a apenas 500 dólares diarios (200 en efectivo y 300 por transferencia), con lo que el que necesite más de esta cantidad obligatoriamente tiene que recurrir al mercado negro.

Hoy en el “socialismo del siglo XXI” en el cual los enemigos de la Patria es nuestro propio pueblo que protesta por la grave situación económica, política, social y moral que estamos padeciendo, por ello en días pasados vimos a las FAN realizar ejercicios militares, organizándose, no contra un hipotético enemigo externo, sino contra ese pelotón de madres que no tienen leche para darle un tetero a sus hijos, ese comando de mujeres que no puede comprar ni siquiera un bollo de pan, en fin a esos millones de venezolanos que se encuentran sin comida, ni medicinas y contra todo aquel que disienta de este gobierno pillo, malandro y delincuente.

Por todo lo antes expuesto le recomiendo al gobierno escuchar las recientes declaraciones que diera el presidente de China en el Foro de Davos, donde habló maravillas de la globalización y del libre mercado.

Dip. Omar Ávila

http://visionvzla.blogspot.com/

[email protected]

Twitter, Instagram y Periscope:

@omaravila2010