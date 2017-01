Publicado en: Destacados, Nacionales

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, llamó a marchar este 23 de enero para exigir “una Venezuela donde la violencia sea vencida, una Venezuela donde tengamos paz, una Venezuela donde haya justicia, donde los ciudadanos no tengan que amanecer un domingo viendo cuando le entregan el cadáver de su ser querido, producto de la violencia”.

“Cerramos todos los récords mundiales, 28 mil asesinatos, ese es una cifra que es la más grande del mundo, mucho más grande que países que están en guerra y por eso mañana 23 de enero que esto sea una razón más para que todos los venezolanos, víctimas de la violencia, salgamos a protestar y exigir la paz y la justicia que merecemos”, resaltó.

Asimismo precisó que desde la Asamblea Nacional se está trabajando en un proyecto de Ley de Asistencia a Familias Víctimas de la Violencia “para que tengan la protección que merecen, luego que han perdido un ser querido”.

Borges se trasladó a la Morgue de Bello Monte, junto a un grupo de diputados, para solidarizarse con los familiares de los fallecidos por la violencia y la inseguridad.

Indicó que en las primeras horas de este domingo ya se contabilizaban “27 personas asesinadas” y precisó que el año 2016 cerró “con 28 mil muertes violentas”, mientras que en lo que va del mes de enero de 2017 “ya son mil los caídos en todo el territorio nacional”.

Acompañado por los diputados, José Guerra, Jorge Millán y Ramón López, Borges conversó con los familiares de las víctimas.

“Hemos venido hoy un grupo de diputados y dirigentes sociales, porque queremos de alguna manera mostrar nuestra solidaridad y nuestro dolor con lo que sufre toda la familia venezolana, sin excepción, que es el problema de la violencia. No podemos seguir en una Venezuela donde la vida no vale y la muerte es la orden del día. Estamos en un país donde no hay justicia ni ley, donde no hay compasión con el sufrimiento de las personas”.

Al CNE a exigir elecciones

La Unidad Democrática ratificó este sábado que la marcha convocada para el próximo lunes tiene el propósito de llegar hasta la sede principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el centro de Caracas, al tiempo que pidió a los venezolanos asumir esta actividad como “un hecho histórico” por el rescate de la democracia.

Al hablar en nombre de la alianza partidista opositora, José Ignacio Guédez, actual secretario de la Asamblea Nacional, indicó que este mismo propósito se cumplirá en las capitales de todos los estados del país, donde la meta es llegar a las sedes regionales del CNE.

Informó que en todas las sedes del CNE se entregará un documento en el que se exige el cronograma electoral para las elecciones de gobernadores y alcaldes. “Pero también queremos llegar a un acuerdo para que haya elecciones presidenciales anticipadas para acabar con la crisis y permitir que sea el pueblo el que decida su destino”, precisó.