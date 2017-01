Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 22, 2017 2:22 pm

A propósito de garantizarle a los caraqueños el bienestar óptimo que se amerita, el diputado a la Asamblea Nacional, Richard Blanco, denunció una irregularidad en la fundación, “Amigos de la Tercera Edad”, ubicada en la parroquia La Vega, institución llamada a resguardar a los adultos de la tercera edad quienes por varios años han contado con el apoyo de esta entidad sin fines de lucro.

Nota de Prensa

Senovia Tovar, Directora del centro, junto a Josefina Nieto Coordinadora General, manifestaron que de los 300 abuelitos que se encuentran inscritos, 204 dependen de ellos para su alimentación, específicamente en lo que refiere a su almuerzo diario.

Sin embargo desde el 9 de enero del año en curso, el Instituto Nacional de Servicios Sociales, INASS, antes conocido como Inager, adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, no ha cumplido con la obligatoriedad de suministrarles estos alimentos, alegando que no tienen comida, por esa razón consideraron pertinente, buscar en el diputado caraqueño, la voz que funja como elemento para elevar esta denuncia y así, ejercer mecanismos inmediatos de acción.

En ese sentido, Blanco destacó, “es inaceptable que este organismo se lave las manos, se desentienda de esta triste situación, ellos están en el deber de responderle como es debido a nuestros abuelitos que por diversas razones, vienen cada día hasta acá para recibir ese importante sustento alimenticio, es evidente que desde cualquier ámbito que se examine, el Estado no ha sido capaz de solventarle a los venezolanos la comida, tienen a nuestros ciudadanos pasando el hambre pareja”.

Asimismo, Nieto precisó, que han sido notorias las desmejoras en el servicio, pues el INASS, desde hace dos años, no sirve sopa y desde hace un año, el pan no llega a los comedores de “Amigos de la Tercera Edad”, explicando que fumigarían en el área de la cocina, “jugos mandan un día sí y el otro no, y sin azúcar porque tampoco hay”, señaló.

Al respecto, el líder caraqueño resaltó que “da vergüenza, es doloroso ver como las personas de la tercera edad, cuya etapa merece de mayor cuidado y atención, se vean hoy desprovistos de seguridad alimentaria, los irresponsables del INASS, solo dan como respuesta que no saben cuándo volverán a tener comida y entonces nos preguntamos ¿qué han hecho con el dinero de los venezolanos? ¿Cuándo es que se van a poner serios y afrontar como es debido el tema de la comida en nuestro país?”.

Asimismo manifestó, “Nicolás Maduro prueba constantemente su impericia para conducir los destinos de Venezuela, sin duda él abandonó a los venezolanos por su marcada ineficiencia, por su despreocupación con las necesidades de los habitantes de Caracas y de los vecinos de La Vega, no es solo que están matando a nuestra gente de hambre, nos está matando también la inseguridad”.