Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 22, 2017 4:33 pm

El Secretario General Nacional de Primero Justicia Tomás Guanipa encabezó un recorrido por el kilómetro 7 de El Junquito en el que habló con los vecinos escuchando sus impresiones sobre la inseguridad y señaló que este es otro motivo para seguir la lucha por un cambio electoral y democrático en el país.

Nota de prensa

Tomás Guanipa precisó que “a pesar del dolor que nos embarga a la familia de Primero Justicia, estamos en los barrios de Caracas visitando a nuestras comunidades y hablando con la gente que quiere que se produzca un cambio, ayer un joven Orwin Mena, integrante de nuestra organización perdió su vida producto de una bala perdida en medio de una balacera que se formó en la salida de una estación del Metro de Caracas”.

“Esto es el ejemplo de lo que no podemos seguir viviendo en Venezuela, no podemos aceptar y resignarnos a vivir en un país donde las balas quitan vidas humanas, donde la inseguridad está a la orden del día, donde el caraqueño no puede salir a las calles por temor a perder su vida. Nosotros tenemos que recobrar la dignidad de un pueblo que tiene derecho a vivir en un país donde los organismos de seguridad estén para darle seguridad a los ciudadanos”, remarcó el parlamentario.

Durante su recorrido este domingo por los distintos sectores de Caracas, Tomás Guanipa precisó que los organismos de seguridad del Estado en la actualidad no están cumpliendo de forma cabal con su rol de garantizar la seguridad de los venezolanos.

“Los organismos de seguridad no están para perseguir a quienes piensan distinto, ni deben utilizarse los cuerpos de seguridad para sembrar al diputado Gilber Caro, o para sembrar al concejal Jorge Luis González en Maracaibo, ni para hacerle daño a quienes estamos luchando para que en Venezuela el pueblo pueda tener dignidad”, remarcó.

El Dirigente Nacional de Primero Justicia dejó claro que “nuestro mensaje es a luchar por una Venezuela a la que todos tenemos derecho, donde podamos salir a las calles sin temor a perder nuestra vida, donde se acaben las colas y podamos vivir dignamente, donde podamos conseguir las medicinas cuando un hijo está enfermo”.

Guanipa reiteró su llamado a participar en la marcha de este lunes 23 de enero, “mañana 23-E vamos a la calle a exigir que haya un proceso electoral en Venezuela, donde el voto del ciudadano pueda decidir nuestro futuro, que se hagan de una vez por todas las elecciones a gobernador que la rectora Tibisay Lucena se comprometió que se realizaría el primer semestre de este año, donde se hagan elecciones a alcaldes, que tienen que hacerse para sacar a tanto alcalde que le ha hecho daño a costilla de la revolución al pueblo venezolano”.