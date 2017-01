Ene 22, 2017 10:22 am

El presidente Donald Trump recurrió a Twitter el domingo para criticar a las millones de personas que se manifestaron en su contra en Estados Unidos en la víspera, incluidas varias celebridades.

“¡Miré las protestas de ayer pero tengo la impresión de que recién tuvimos una elección! ¿Por qué estas personas no votaron? Las celebridades malamente dañan la causa”, escribió Trump.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn’t these people vote? Celebs hurt cause badly.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de enero de 2017