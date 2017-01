Publicado en: Actualidad, Internacionales

Durante la tarde de este lunes 23 de enero,la base de la Fuerza Aérea Davis- Monthan en Arizona fue cerrada debido a “reportes no confirmados de sonidos de disparos”, reporta Fox News

Dos aviadores creyeron haber escuchado “disparos”, por lo que llamaron a la policía local, dijo un funcionario del Pentágono. Enseguida, instaron a todos a buscar refugio mientras se investigaba la seguridad en el lugar.

Todo despejado, el bloqueo ha sido levantado. El personal de la Base es libre de reanudar todas las operaciones normales. Continuaremos con las actualizaciones disponibles



All clear, the lockdown has been lifted. Base personal are free to resume all normal operations. We will continue with updates as available — Davis-Monthan AFB (@DMAFB) 23 de enero de 2017

We are here at the gate at @DMAFB you can't get in and there was an announcement over the loud speaker. pic.twitter.com/QHPOw4SnkL — Kevin Adger (@K_Adger_TNN) 23 de enero de 2017









Across the street from Davis Monthan – hearing the word "lockdown" come over the PA system but any make out full announcement pic.twitter.com/SWOPXvDN0x — Alyx Dote (@AlyxDote) 23 de enero de 2017