EL GUACHARO DE PDVSA, nos da otras REVELACIONES, exclusivas para este columnista.

Antón Castillo Presidente de PDVSA Gas y actual Vicepresidente de toda la Corporación para el mercado Petrolero, tiene más de 9 años como directivo, alternando como Director / Presidente / Director / Presidente pasando por más de 5 juntas directivas y con antecedentes en el 2007 por investigación en la asamblea nacional, presidida por la Presidenta de la Asamblea en ese periodo Cilia Flores, donde se le señalo en conjunto con 8 gerentes más, de responsabilidad administrativa por imponer sobreprecio a contratos de PDVSA Gas.

Antón Castillo desde la presidencia de PDVSA GAS, también dirige proyectos como la emergencia eléctrica, cuyo flujo de caja estuvo alrededor de 40 MM Dólares semanales. Con los nombramientos del 2015 como Vicepresidente de Mercado Petrolero, recomendó a tres personas de su confianza para monopolizar y controlar la Junta Directiva de PDVSA Gas: Nemrod Contreras como Director de Procesamiento, Daniel Chirinos como Director de transporte y Distribución y Alfonzo Rodríguez como Director de Producción. Estos dos últimos de mayor confianza y aliados en el manejo de grandes proyectos y así adquirir grandes recursos financieros.

Quedándose con la Presidencia de PDVSA GAS por más de 8 años consecutivos, garantiza la toma de decisiones en el cuerpo gobernante de la empresa, para adjudicar y llevar procesos administrativos que permiten seguir manejado grandes sumas multimillonarias en Bolívares y Dólares de la empresa. Aunque se han construido durante los dos últimos años cerca de 1000 KM de tuberías, también se han generado Mayores costos de este proceso. Inflando los precios de instalación por kilómetros de tuberías entre 40 y 60 MM BsF y entregando contratos importantes a las empresas de su entorno como INGYPRO, PROFIT, AMPSA, GS Construcciones, PAVIANCA, Inversiones Núñez, Ejecutivos COBA, ZIC CONSTRUCCIONES, entre otras. Igualmente, las gerencias generales dirigidas por sus peones del área de compresión, Lenin Duarte, Transmisión y Distribución dirigida por Daniel Chirinos, Procesamiento por Tomas Gómez y Producción por Alfonso Rodríguez; así como el proyecto de emergencia eléctrica dirigido por Cesar Triana y el proyecto ICO dirigido por Freddys Ollarves, proyecto gas anaco (PGA) dirigido por Hugo Mujica, son peones en líneas directas y de confianza para dominar a plenitud toda la empresa PDVSA Gas, lo cual no permite lograr la asignación a dedos y simulados de grandes contratos para la obtención de grandes recursos financieros en monedas nacional y extranjeras.

Bajo esta situación. Todas las decisiones quedan totalmente bajo el control del Sr. Antón Castillo, quien posee antecedentes administrativos comprometedores. Con este escenario y esquema, estas enormes fortunas se presume, estarían siendo utilizadas para legitimar capitales y/o financiar a Políticos, Militares, y Mafias que hoy azotan al pueblo del Estado Guárico y Otras que controlan a la sociedad en la Región de Oriente.

Las estrategias para seleccionar las empresas y manipular estos recursos son llevados a cabo por cinco actores principales: Antón Castillo, Daniel Chirinos, Nemrod Contreras, Laureano Matos y Cesar Triana actualmente todos alineados en la organización y con las delegaciones financieras para manejar todos los rangos y niveles de contratación (estructura totalmente contaminada corrupta que rige PDVSA GAS).

Las infinitas quejas , denuncias, dolencias, vicisitudes, y alertas que el pueblo de Venezuela y los trabajadores de la filial Gasífera de Petróleos de Venezuela han realizados por todos los diferentes medios que existen donde señalan la INDOLENCIA, LA INEPTITUD, LA GRAN CORRUPCION, LAS MALAS PRACTICAS OPERACIONALES, EL ENGAÑO A LAS POLITICAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA NICOLAS MADURO, LA ESTAFA A LA NACION Y EL CONSTANTE SABOTEO, BURLA Y GOLPE AL PUEBLO HUMILDE QUE CHAVEZ DIJO UN DIA QUE PROTEGIA: Hoy en día parecieran que los premiaran a estos Lideres Gerentes Directores y el Presidente de la famosa y destruida PDVSA GAS por hacerlo cada vez PEOR.

El Guacharo de PDVSA termina esta entrega diciendo: “NOS PREGUNTAMOS SERA QUE VIVIMOS EN EL MUNDO ALREVES AQUI EN VENEZUELA”.

REGION CAPITAL

RAMO VERDE La información es sobre los rostros de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Los rostros que nadie conoce pero son los que ejecutan las órdenes. Un Coronel es el autor de la investigación. Los torturadores siguen instrucciones pero eso no los exime de responsabilidad penal, en algún momento que la justicia regrese a este país. A las 9 de la noche sacaron a Baduel y lo aislaron. Son cuatro sargentos, dos de la armada y dos del ejército.

ACLARATORIA Gente muy cerca al General Baduel, niega su autoría en un presunto pronunciamiento, muy publicitado desde Miami EEUU. No pudo ser porque él está aislado. No sé cuál es el propósito de estos “actores mediáticos” de colocarlo como autor.

CONTRADICCION La que observamos en David Smolanski, Alcalde del Hatillo. Esta fuera del “realismo político” cuando dice que la prioridad es SALIR DE MADURO, despreciando otros escenarios más probables a corto plazo. Si es así me imagino que en unas eventuales elecciones locales, para corresponder a su planteamiento “NO ASPIRARA” a reelegirse, porque quiere es que se elija Presidente. Este tema y el del dialogo, enfrenta a lo interno de la Unidad y permite que este mal gobierno avance.

PEQUIVEN El drama de esta en “otrora” buena empresa: Técnicos reemplazados por políticos y militares, después de la salida (por razones políticas) de Depablos. Muchos ven con asombro que uniformados estén a la cabeza, cuando es a unos de ellos que se les atribuye el “comercio del plástico”. ¿Zamuros cuidando carne?

GOBIERNO INAUGURA OTRO BACHAQUEO CON ITALCAMBIO

Ya sabía yo, que las palabras del señor Dorado sobre Maduro, no eran “gratuitas”. Se ganan casi 80 mil Bs por transacción. Más del 20% de la operación, exactamente las comisiones hablan de un 26%. Tremendo Negocio. Es una nueva modalidad de “BACHAQUEO”. Este gobierno no tiene moral para perseguir a los que trafican con la gasolina, o con comida y medicinas, aquí el “desangre” a las finanzas públicas es mucho mayor.

La gente con Bolívares compra “pesos”, con los cuales compra 200 dólares que luego revende en el mercado negro. Puedo apostar mi vida que nadie compra “pesos”, para adquirir bienes en esa moneda. Algunos economistas cercanos al gobierno propusieron, abrir casas de cambio pero sin establecer límites y tipos de cambio. El mercado debía ajustarlo y de esa manera era más fácil desmontar el control de cambio. Lo que crearon fue una especie de RASPA CUPOS, como el que eliminaron hace unos tres años.

Vean la gráfica donde se muestra la comisión de ITAL CAMBIO.

GRAVE DENUNCIA El Periodista Manuel ISIDRO Molina acusa al poder judicial de estar “podrido”, tras la sumaria liberación del Rey de los Casinos DOMINGO GONCALVES, el pasado 30 de diciembre 2016. Sobre quién está detrás solo deja este rumor “El 30 de diciembre, lo sacó el grupo del “Negro” Parra, amigo del “Chino” Ferrer… José Rafael es muy amigo de Luisa y Maikel.

A CADA COCHINO LE LLEGA SU SABADO

¿Sería esto lo que le paso a Merentes luego de que publicara las cifras oficiales? La directora del BCV, Sohail Hernández, andaba haciéndole seguimiento. Muchos ahora entienden de donde salieron las fotos de su ya no tan “affaire”, con la jovencita de Vargas. La mencionada ocultaba las cifras oficiales por órdenes del que más manda en esta Revolución. Pudo haber sido peor el designado. Imagínense si el autor de los “GUISOS” con los contratos de obreros hubiera llegado a la cabeza…

NO PUEDE HABER ELECCIONES REGIONALES Y LOCALES SIN PARTIDOS LEGALIZADOS

El Gobierno a través de su oficina electoral CNE, sorprenderá a más de uno. Claro para ello necesita facilitar la legalización de partidos. Lógico, porque será a través de estas figuras que en cada estado y con mucho “real” piensan y están avanzando mucho, en dividir a la ya no unida MUD. Con dos o tres partidos, no se podría hacer esta jugada que puede poner en peligro, algunos triunfos. En el pasado muchos partidos, cuyos dirigentes en las regiones acusan de “negociar”con el gobierno a otros, fueron con “planchas y candidatos distintos a la MUD”. Por ejemplo el MAS y muchos partidos independientes, que a través de algunas figuras reconocidas a nivel nacional se rumora que recibieron financiamiento, vía dos ex gobernadores, especialistas en la materia.

LARA

EL MUERTO QUIERE MISA

El partido UNT, decidió picar adelante con el ex Gobernador Orlando Fernández Medina en la carrera por la Gobernación. El capital político de este personaje, a mi juicio, estaba prácticamente enterrado y quizá por eso la presencia de Monseñor López Castillo, quien le dio su bendición a la aspiración, aunque tal vez sería un rito para resucitarlo. En política el que aspira lo más negocia lo menos, en el peor de los casos.

ZULIA

SIGUE LA GUERRA ENTRE PJ-VP VS UNT-AD

Me sorprende que nadie a nivel nacional venga a atender esta gravísima situación, del estado electoralmente más importante. El designado Secretario Ejecutivo de la MUD, ha sido impugnado y en paralelo funciona otro sector de la oposición, que no acepta su permanencia. Es necesario que alguien ponga orden. La Guerra política no termina allí. Desde el exterior el dirigente de Voluntad Popular, perseguido por este gobierno, Lester Toledo, lanzó duros ataques en contra del Partido Un Nuevo Tiempo y su líder Manuel Rosales. ELIAS MATTA, salió como Guardia Pretoriano y lo llamó “mequetrefe”. Felicito a Lester Toledo porque en lugar de usar laboratorios, lo hizo el mismo, a viva voz. No estoy de acuerdo con lo que dijo pero así es como actúan los verdaderos políticos no a través de laboratorios y declaraciones aludiendo sin mencionar. Es decir, que ahora en el Zulia, políticamente hablando, no solo está presente el problema si MADURO es o no Presidente, o si Julio Borges es o no el Presidente de la Asamblea o de la presidencia, ahora se suma otro: La Coordinación de la MESA DE LA UNIDAD, para algunos esta “vacante”, o por lo menos en discusión.

INDEPENDIENTES Como Carlos Alaimo, mucho más claros y precisos, llaman la atención de este comportamiento “antiunitario” del G4. La MUD o se reestructura o muere, y viendo las dos marchas de hoy 23 de enero en Maracaibo, poco le importa a la gente lo que con ella suceda. Con una asistencia aceptable, poca motivación despertaron. Quizá la presencia de Manuel Rosales caminando, despertó un poco mayor de entusiasmo a la otra que salió de otro punto de la ciudad. Las fotos (y yo estuve allí) no se compadecen con la realidad.

AL NUEVO PRESIDENTE del Concejo Municipal de Maracaibo LEONARDO FERNANDEZ: Ojala su gestión sea tan resaltante como los trajes que usa. Que entienda que un concejal no es para ocuparse de los problemas de Siria, o de Donald Trump o del precio del petróleo, sino fundamentalmente de los problemas de su ciudad. Concejales y Diputados son grandes desconocidos…Por algo será.

