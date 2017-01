Publicado en: Actualidad, Regionales

Ene 23, 2017 5:59 pm

Opositores, en el estado Carabobo, no fueron recibidos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la entidad, para entregar el documento que exigía elecciones para este 2017.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, el jefe de los funcionarios que resguardaban el CNE, pidió que el documento fuera llevado al organismo comicial por una comisión.

Mientras la comisión intentaba entregar al documento, comenzó un forcejeo entre los manifestantes y los efectivos policiales, que incluyó disparo de perdigones al aire y gente corriendo. Un policía también lanzó gas pimienta, que hizo estornudar a quienes estaban cerca.

De acuerdo a lo narrado por Scarano, una vez que la comisión llegó al CNE, un funcionario informó que no estaba el director, pero que solo podían pasar tres personas. Se le indicó que el oficial policial había permitido seis, pero éste insistió en que no podía pasar tan elevado número. En vista de que no estaba el director y afuera estaban disparando perdigones, la comisión prefirió retirarse con el documento donde pedían las elecciones.

Con información de El Carabobeño