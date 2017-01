Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 23, 2017 9:14 am

Ante el inicio de la inscripción en el Sistema de Protección al Pueblo para optar por el carnet de la patria, el Concejal del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, Charly Aponte se pronunció en torno a este mecanismo regulador que a su juicio es otra oferta engañosa del ejecutivo nacional, que pretende beneficiar a un minúsculo sector de quienes gobiernan al país.

Nota de prensa

El edil expresó que nuevamente el gobiernonacional engaña al pueblo con un carnet que “desvanece la esperanza del pueblo y alimenta la miseria de los venezolanos”. El dirigente de la zona panamericana merideña se preguntó hasta cuando el gobierno nacional sigue haciendo populismo con el hambre de los ciudadanos, y que por el contrario no investiga los casos de corrupción en Mercal y Pdval donde hay que pruebas que demuestran que altos funcionarios se enriquecieron a través de la red de abastecimiento público; además rechazó que el gobierno nacional lejos de activar la producción nacional lo que hace es mantener a las personas ocupadas con mecanismos inservibles.

Acotó que el gobierno chavista expropió varia redes de supermercados como Éxitos y Cada y otros abastos privados, según para ofrecer un mejor servicio, y actualmente lo que se evidencia es un panorama desolador y de tristeza en estos comercios, “deberían investigar que sucedió con estos hipermercados que nunca dieron fruto y que por el contrario agravó la situación de abastecimiento en el país”.

Señaló que la puesta en marcha de una tarjeta no es más que seguir sometiendo al pueblo al escarnio de un sistema político corrupto que no tiene nada que ofrecerle a Venezuela sino miseria y destrucción. Charly Aponte aseguró que este carnet es el engaño más repudiable de la historia venezolana puesto que no forma parte del desarrollo de un país ni de lo que aspiran los venezolanos, “es una muestra más que el gobierno no tiene la capacidad para resolver los dificultades en el país y que tiene que recurrir a mecanismos aparentemente regulatorios para seguir sosteniendo sus mentiras e ineficiencia”.

En Tulio Febres Cordero no sirven los Clap´s

En cuanto a la situación de desabastecimiento, en el municipio Tulio Febres Cordero los Comités Locales de Abastecimiento y Producción no sirvieron para calmar las necesidades de esta importante zona panamericana de Mérida, afirmó que se acrecentó la miseria en los habitantes de esta población, por lo que repudió que el gobierno siga tejiendo redes de corrupción con una de la necesidades más fundamentales para un ser humano como es la alimentación. Entre tanto recalcó que los únicos beneficiados de los ”inventos” del ejecutivo son las mafias creadas y lideradas por el gabinetes presidencial, mientras los Venezolanos están agobiados al no encontrar la comida y ver que sus sueldos no les alcanzan para sostener a su familia.