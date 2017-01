Publicado en: Actualidad, Regionales

Ene 23, 2017 6:20 am

Medicinas y material médicoquirúrgico a punto de vencerse estarían siendo enviados al hospital Luis Razetti de Barcelona desde mediados del año pasado. Así lo reseña eltiempo.com.ve

Por Emely Arenas C

Así lo denunció el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud), Yermis Allen, quien aseguró que los productos han sido trasladados desde los centros del Instituto Venezolano de la Salud (Ivss) porque no fueron usados en su momento.

“En el Razetti no tenemos insumos médicos, por eso están ingresando estos que están vencidos o próximos a caducar”, dijo.

Aclaro que hay ciertos fármacos que luego de la fecha de caducidad pueden usarse por un período no mayor a tres meses. Sin embargo, consideró que esta acción debe ser evaluada por expertos del Ministerio de Salud, para constatar que no cause daño a los pacientes.

Indicó que el material quirúrgico está siendo sometido a un proceso de esterilización, “pero esto no garantiza que sea óptimo para el paciente”.

Allen dijo desconocer si esta situación se repite en otros recintos asistenciales como de Anaco y El Tigre, pero no descartó que sea así.

“Estos centros son los que reciben mayor cantidad de enfermos y por ende tienen un déficit mayor”, advirtió.

El también dirigente de Sintrasalud José Cordero exhortó a las autoridades nacionales a inspeccionar los hospitales del estado.

Pidió que sea incluida la proveeduría de medicinas regional, a donde al sindicato le han negado el acceso.

Cordero presume que esté ocurriendo una situación irregular con las fechas de vencimiento de los fármacos.

Alerta

El sindicato de trabajadores del sector salud exhortó a los médicos del nosocomio capitalino a verificar lo que están aplicando a los pacientes, pues aseguran que de generarse algún conflicto por cualquier situación que ponga en riesgo la vida del enfermo, podrían enfrentar demandas.