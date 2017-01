Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 23, 2017 1:20 pm

En el marco de la marcha que se realizó este 23 de enero en Caracas, el secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, Omar Ávila, exigió a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), su reestructuración, así como convocar a una plenaria, debido a que hace más de un año no se realiza.

“Exijo que nos reunamos todos los partidos que conformamos la MUD, que hablemos de su reestructuración y que comencemos con las reuniones ordinarias como se hizo en el período de Ramón Guillermo Aveledo, donde se trataban temas de importancia para dar respuesta inmediata a las necesidades de los venezolanos”, dijo Ávila desde el municipio Chacao.

Agregó que tomando en cuenta esas consideraciones, se fomentaría un cambio interno positivo. A su juicio las diferencias son válidas en democracia, pero al no tener un espacio para discutirlas, han hecho que cada organización política actúe a su parecer y se hagan públicas las desavenencias.

Entre las peticiones hechas por el también diputado a las Asamblea Nacional, se encuentran: cambiar al actual secretario ejecutivo, Jesús “Chuo” Torrealba, “ya que no ha cumplido con su labor, y junto a cuatro factores políticos, ha permitido el secuestro de la Unidad aun cuando desde Unidad Visión Venezuela reconocemos nuestra responsabilidad de haber llegado a este punto de inflexión”.

Otro aspecto a reformar es la vocería. “Desde la secretaría se hacían declaraciones de parte de la Unidad que luego salían a desmentir algunos partidos. A raíz de eso, quince organizaciones comenzamos a publicar nuestros propios comunicados y fijar nuestras posiciones en conjunto”.

Igualmente solicitó que se incorporen las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para que tengan representación. “Al retomar las plenarias, se dará el debate y podremos aprobar las propuestas vía consenso o por mayoría simple”.

También señaló que pese a que Unidad Visión Venezuela obtuvo más votos que otras organizaciones, ahora pretenden imponerles un reglamento excluyente que en nada se parece a la realidad actual.

En ese particular aprovecho la oportunidad para aclarar que el problema de la MUD no está en el número de partidos, sino en la falta de estrategia. “Es hora de que esta agrupación vaya más allá de una simple alianza electoral. Si no hay alineación de propósitos es difícil avanzar”.

Ávila confesó que cree que la fuerza está y reside en la movilización, el problema –a su juicio- ha sido la conducción. “Para ello necesitamos tener una formidable plataforma de movilización y presión; donde los venezolanos estemos claros acerca de los riesgos y de la represión a la que apela el Gobierno”.

Lamentó que desde la conducción política siga existiendo una subestimación de la naturaleza del régimen. En cuanto a quienes piensan que hay que esperar las elecciones regionales para comenzar a avanzar, recalcó que el hambre y la falta de medicinas avanzan tan rápido y cobran vida de inocentes, mientras unos pocos discuten cómo comenzar.

Entre las propuestas de Omar Ávila se encuentran la ejecución de reuniones segmentadas por gremios y sectores productivos. “Este sería un gran paso, si seguimos cerrados, viendo quién tiene más diputados y votos, no vamos a resolver los problemas”.

Por último solicitó tolerancia y respeto hacia todas las agrupaciones políticas. “Debemos entendernos y tener una buena dosis de trabajo diario, debemos desprendernos de aspiraciones personales, retomar la conexión con el pueblo, cumplir las promesas que hacemos y ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace. Hay que dejar la soberbia y la falta de humildad que tienen muchos de nuestros compañeros de la Unidad, donde unos quieren imponer su antigüedad en la política sin respetar las capacidades de los otros y sin entender que estamos en pleno siglo XXI. Esa lucha de poder dentro de la MUD lo único que ha hecho es favorecer al gobierno, que ya nos quitó el revocatorio y retrasó las elecciones regionales. Hay que empezar a mostrar resultados que favorezcan al pueblo y que nos permita ver una posible fecha para la salida de este gobierno”.

Nota de prensa.