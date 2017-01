Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Ene 23, 2017 11:47 am

La actriz venezolana Carolina Tejera a desatado polémica en las redes sociales luego de publicar una fotografía junto al magnate estadounidense Donald Trump, tras de su juramentación como el presidente número 45 de los Estados Unidos.

A través de su cuenta en instagram la actriz compartió una imagen donde se le ve abrazada al recien electo presidente y además está acompañada por su pequeño hijo. “Este señor me dijo unas palabras y el día que la cumpla prometo revelarla en mis redes, Tengo la Fe de que Dios tenga un plan con el mundo .. Al final Dios es el que manda. This man told me something and the day it happens, I will reveal it on my social media. I have the faith that God has a plan for this earth. At the end, he is in charge” escribe junto a la foto.

Además también compartio una fotografía donde sale su pequeño hijo abrazado de un muy sonriente Donald “Ya formalmente tenemos al #Newpresidente” anadió.