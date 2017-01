Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 23, 2017 11:46 am

El presidente de la Federación de Centros de Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Hasler Iglesias, aseguró que la lucha en este momento debe ser organizada y expresarse en las calles.

Iglesias afirmó que “hace 59 años los venezolanos unidos, estudiantes, trabajadores, partidos, lograron salir de la dictadura. Ahora nos corresponde a nosotros.

Igualemtne, indicó que “el Gobierno no ha dejado entrar el canal humanitario, demostrando con quién nos enfrentamos. Asimismo, recalcó que “la manifestación pacífica es un derecho ciudadano, es la herramienta para rescatar la democracia”.

“En Venezuela corremos el riesgo de que no podamos elegir. Hoy no salimos por un candidato, salimos por nuestro país (…). La AN ha dicho por todas las vías que aquí no hay una democracia”, agregó el estudiante universitario.