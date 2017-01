Publicado en: Opinión

Venezuela exige que se definan de una vez, la gente no aguanta más.

Hola que tal mi GENTE, en esta columna en reiteradas oportunidades hemos dicho lo que se debió hacer para salir del régimen una vez que se gano la asamblea nacional, hemos dicho que todo lo que se estaba haciendo el año pasado para la salida de este gobierno hambreador no eran las vías, y así fuimos el año pasado adelantándonos a todo lo que podría ocurrir, obviamente la oposición oficialista representada en la mud no le prestó atención a eso, y a muchas voces en el país que le decíamos que estaban equivocados, privó por encima de todo la mezquindad ante que los intereses de una nación, ahora bien, muerto el año 2016, un año para el olvido, se instaló una nueva directiva en la asamblea nacional, y desde ya empezamos con los jueguitos, ya entramos en el tema de que el señor Nicolás abandonó el cargo, y según el artículo 233 de la constitución queda cesante, entonces debería asumir el vicepresidente, y convocar elecciones en un lapso de 30 días, pero todos sabemos que el nuevo vicepresidente no va a llamar a ninguna elección, pues le correspondería al Diputado Julo Borges presidente de la asamblea nacional entonces asumir ese papel, cosa que hasta la fecha no ha hecho, la nueva directiva de la asamblea tiene que actuar, a la diputada por el estado Cojedes Dennis Fernández, segunda vice presidenta de la asamblea, la emplazamos a que asuma su papel de una vez, pues hasta ahora ha quedado debiendo desde que está en la asamblea, solo acompañamiento y mas nada, ya son varios años y nada diputada, por lo que estamos viendo la asamblea dio un golpe sobre la mesa pero a la hora de ejecutar le tembló el pulso, la responsabilidad de los miembros de la asamblea nacional es histórica, Venezuela exige que se definan de una vez, la gente no aguanta más, tienen una gran oportunidad ante el país y el mundo para ponerse serios despejen las dudas, bueno aquí es donde yo entro y digo, no puede ser que estemos en manos de estos señores, y digo esto porque parece que no entienden la situación, si iban a tomar tamaña responsabilidad de decir que Nicolás abandonó el cargo, me imagino que ya tenían todo listo para así ejecutar tal decisión ¿o es que no había nada listo? todo fue un saludo a la bandera a ver qué pasaba o es una medida cosmética como todas las que últimamente hemos visto, no señores el país no está para este tipo de jugarretas, los venezolanos poco a poco han ido perdiendo la fe en la asamblea y en la mud, son muchos fracasos juntos, al parecer no tienen una estrategia definida y eso se nota en las alocuciones de los principales dirigentes de la mesa, hay mucha mezquindad una vez mas lo digo, y sé que muchos de los que leen esto les suena duro, pero amigos esa es la verdad y todos saben que yo no oculto las cosas, en cuanto al referéndum fui muy claro el año pasado y el tiempo me dio la razón y así con todas las cosas que han venido haciendo luego el dialogo que cayó como un balde de agua fría a la gente, por allí se está tratando de revivir el dialogo nuevamente, por dios hasta cuando, amigos si el señor Nicolás abandono el cargo ¿porque lo siguen llamando presidente? ¿porque querían que fuera a rendir la memoria y cuenta ante la asamblea? no había que ocuparse de eso y trinar por que el sr no se presento ante la asamblea, si ya no es presidente entonces hay que ocuparse de otra cosa, no se puede andar por ahí vendiéndole a la gente falsas expectativas, porque luego viene esto que vivimos, en la población hay tristeza, desaliento, desesperación, desilusión y eso no lo puede negar nadie, se necesitan dirigentes con guáramo, el país le pide a la asamblea que despejen las dudas, ¿o es que se van otra vez a la mesa de diálogo? ¿o es que van a seguir con marchas? para escuchar en tarimas a 4 dirigentes y luego mandar a la gente a su casa, pues creo que ya la gente no quiere eso, quiere contundencia, eso sí pacíficamente, y allí es donde entra la propuesta que viene regándose como pólvora en el país como lo es una constituyente originaria y una vez mas lo digo, no pasa por CNE, TSJ, y ningún poder, allí están los artículos 347.348,349 y si persisten en cerrar la vía para entendernos pues viene el 350 así de sencillo, sin vacilación porque en la ANC (alianza nacional constituyente) no se está jugando, se está trabajando para cambiarlo todo, no le voy pienso decir más a la asamblea nacional, ante el país y la historia su responsabilidad es grande y no la están asumiendo, la nueva directiva puede quedar pintada en la pared, los partidos que asuman su responsabilidad, que los ciudadanos ya asumimos el reto, nosotros vamos apostarlo todo con la constituyente una salida viable y constitucional, ya las JAPCO están trabajando en todo el país para el 15% y sin poder alguno que se oponga igual, una vez activada la constituyente esos poderes cesaran y esta vez sí se ejecutara como dice la constitución, es hora de ir delante de descartar a los impostores de dejar de lado a los que negocian con el régimen, a los que tiene intereses con este gobierno, nosotros NO, nuestro único interés es la nación, y nuestras familias.

