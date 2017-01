Publicado en: Actualidad, Nacionales

3:46 pm

El editor del confiscado Grupo 6to Poder, y ex preso político, Leocenis García, condenó durante la marcha de la oposición al CNE, la salida de circulación del periódico El Nuevo País, medio que arribó este lunes a sus 29 años de circulación ininterrumpidas, por falta de papel.

García dijo que la Cámara de Periódicos, de la cual es miembro, debe reunirse urgentemente y nombrar una nueva junta directiva, pues la actual fracasó al no lograr un punto de encuentro con el gobierno para que la Corporación Maneiro venda papel a más de 80 periódicos en todo el país.

Advirtió que el hecho de que El Nuevo País pase a ser un semanario, “es triste, sobre todo porque a mi manera de ver, se están cometiendo dos violaciones, el primero, un irrespeto a la libre empresa; y el segundo, una confiscación de hecho del derecho a la libertad de prensa” expresó García, quien fue liberado gracias a las gestiones de la UNASUR, El Vaticano y la Mesa de la Unidad Democrática, MUD.

García también manifestó que urge que la Cámara de Periódicos, vaya a un proceso de renovación urgente y se una al Consejo Nacional de Economía Productiva, para que en un proceso de diálogo, entre el gobierno y el sector de empresarios de medios, se resuelva el problema de la falta de papel.

“Hay que hacer del conocimiento de la Unasur, y los propios ex presidentes, amén de La OEA, la realidad que hoy tenemos con la prensa de Venezuela. Tenemos una realidad incomoda, que no debería ser así, es decir, que el gobierno maneja el papel, y eso es una cosa realmente que va en contra los derechos económicos de los editores, y adicionalmente atenta contra la libertad de prensa. Pero también debemos construir un puente con el gobierno, para que entregue el papel, y ese puente hoy no existe, por lo que la Cámara de Periódicos, se volvió algo sin sentido”, señaló.

Recordó que la Cámara de Periódicos se creó como un gremio de editores y dueños de Periódicos, sin parcialidad política, y que su razón de ser es que la industria de la prensa se desarrolle plenamente, y en eso ha fallado: ” Yo no he visto ningún banquero, asegurador, importador que no converse con el gobierno para resolver sus problemas. No entiendo por qué los editores no podemos hacerlo, cuando éste lamentablemente tiene el monopolio del papel”

Dijo que se comunicó con Gastón Guisandes, actual vice presidente de la Cámara de Periódicos y que lo exhortó a que se convoque urgentemente en las próximas horas, una reunión, para definir una nueva junta directiva de la Cámara de Periódicos de Venezuela.

Enfatizo que el gobierno debe entender que no puede haber ninguna democracia sin libertad de prensa.