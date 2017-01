Ene 23, 2017 7:21 pm

El diputado José Guerra informó que durante la tarde de este lunes 23 de enero fue víctima de un robo.

“He sido víctima del robo, otra vez. Me robaron mis dos telefónos con los dos números. Para comunicarse use el mensaje directo”.

Guerra asistió a la movilización opositora de este lunes, no indicó si fue en la actividad que fue víctima de la delincuencia.

— Jose Guerra (@JoseAGuerra) 23 de enero de 2017