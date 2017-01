Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Ene 24, 2017 12:40 pm





Se van a cumplir quince años desde que nos muriéramos de miedo viendo The Ring (La señal), la adaptación para Hollywood de la película de terror japonesa Ringu. Ver aquella maldita cinta VHS (los más jóvenes ni siquiera sabréis qué demonios es eso) y recibir aquella llamada telefónica (aún el Whatsapp no lo había petado) era sinónimo de que ibas a morir en siete días. La niña de The Ring se cobraba su venganza así por haber sido ahogada en un pozo.

La visión de Samara, la niña de larga melena oscura, mojada y cara putrefacta, ha provocado más de una pesadilla entre los cinéfilos. Detrás de ese personaje estaba Daveigh Chase, una niña que con sólo 11 años aterrorizó a medio planeta. Pero quince años después…

Daveigh Chase estaba caracterizada pero en una década y media ha pegado el estirón y a sus 27 años se ha convertido en una conocida influencer y rompecorazones. Prueba de lo primero son los más de 45.000 seguidores que acumula en su perfil oficial de Instagram. Prueba de lo segundo son algunas de las imágenes que ha publicado en esa red social y en las que presume de tipazo. A nosotros, sinceramente, nos gusta más la melena rubia que su anterior melena oscura. ¿Cómo lo ves tú?

Ah, y si no habéis visto la peli, nunca es tarde…