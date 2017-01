Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 24, 2017 8:44 pm

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseguró que con la actividad programada por la unidad para el 23 de enero, se cerró un ciclo en cuanto a movilización convencional se refiere. Al tiempo que reiteró que no entregará más ningún documento dirigido al CNE en lugares que no sea su sede administrativa.

Nota de prensa

“El 23 de enero no podía pasar por debajo de la mesa. Ningún venezolano tiene que esperar a que le digan qué debe hacer. Este lunes cerramos un ciclo para darle paso a una serie de protestas pacíficas que se darán de manera sorpresiva. Los venezolanos tenemos deberes y derechos y dentro de ellos, tenemos derecho al voto. El Gobierno tiene que entrar por el hilo constitucional y aceptar contarse. El pueblo quiere expresar su descontento frente a este régimen en un proceso electoral. Los demócratas queremos que la Fuerza Armada haga respetar la constitución y que haya elecciones en el país”.

Así mismo, el mandatario regional, durante su acostumbrado programa Pregunta Capriles, descartó la posibilidad de un posible paro nacional como medida de protesta por la situación económica que vive el país.

Dijo que “el ya no más de este Gobierno debemos asumirlo todos”, para construir juntos la Venezuela que queremos y merecemos. “A Venezuela tenemos que reconstruirla entre todos. Necesitamos venezolanos que estén comprometidos con su país. Yo no estoy pensando en la Venezuela del mes que viene, estoy pensando en la Venezuela que debemos construir entre todos. Estamos entrando en una etapa desconocida, porque la mayoría no vivimos la dictadura. Hay jóvenes que no han vivido otra cosa que no sea la mal llamada revolución. La Carta Magna es el pacto de convivencia, y en el país hay que seguir buscando solución a la crisis”.

Finalmente, calificó la detención del diputado suplente por el estado Miranda a la Asamblea Nacional, Gilber Caro, como un secuestro. “Le violaron la inmunidad parlamentaria y por ende todos sus derechos. Ni siquiera ha sido presentado ante los tribunales”.