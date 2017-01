Publicado en: Actualidad, Regionales

Ene 24, 2017 12:44 pm

La Coordinadora de del Movimiento Político- Social Anzoátegui Plural, Carlota Salazar, resaltó la importancia del poder ciudadano para poder rescatar la democracia venezolana que ha sido secuestrada por una cúpula política, por ello este movimiento se ha enfocado su labor en fortalecer a este poder.

Nota de Prensa

“Es el día de la democracia, de la expresión máxima ciudadana, que recuerda como las fuerzas civiles y militares derrocaron el autoritarismo de Pérez Jiménez y hoy más que nunca es propicio reunirnos como ciudadanos para intercambiar ideas, acciones, propuestas que nos permitan enfrentar la crisis política, social y económica que padecemos” manifestó Salazar en el encuentro ciudadano realizado para conmemorar los 59 años del Día de la Democracia evento al cual asistieron sectores de las organizaciones sociales, sindicatos, ONG, gremios, colegios profesionales, así como la dirigencia comunitaria, asociaciones de vecinos y consejos comunales.

El ex gobernador de Anzoátegui, Ovidio González, manifestó la importancia del trabajo ciudadano y dijo que “la lucha es en dos vertientes política y social”.

Por su parte, Héctor Luna presidente de Fedecámaras Anzoátegui, destacó que la sociedad civil organizada debe informar a las comunidades sobre las acciones a seguir de cara al futuro del país.

De su lado, la ciudadana Betty Mota hizo una autocrítica: “somos responsables de que este gobierno se mantenga, porque vamos a buscar la tarjeta calladitos, porque los padres no exigen reparación de las escuelas, porque los familiares de los enfermos que se mueren por falta de medicamentos no reclaman, porque suspenden el revocatorio y no hacemos nada, es hora de actuar como ciudadanos”.