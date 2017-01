Publicado en: Actualidad, Nacionales

El ex embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, aseguró este martes que la oposición venezolana no ha confiado en la mesa de diálogo y, por ende, no ha logrado aprender de sus victorias.

“Los políticos sabios aprenden de sus derrotas. Pero esta oposición no aprende de sus victorias, lo que hace mucho más difícil avanzar. Las derrotas del chavismo han sido pocas, pero hemos aprendido a que hay que revisar”, dijo Chaderton durante una entrevista en el canal de noticias Globovisión.

Indicó que “la presencia de los acompañantes Torrijos, Rodríguez Zapatero y Fernández es una suerte de pensamiento que la oposición no ha logrado descifrar. Este grupo es muy discreto y la oposición también ha confiado en ellos al aceptarlos en la mesa de diálogo. Es un error descalificar a los mediadores del diálogo porque ellos representan a países que han pasado por conflictos complejos”.

Aseguró que no entiende el desespero de la oposición para que se convoquen elecciones en el país, si ellos saben que para este primer semestre serían las elecciones regionales y así lo indicó la presidenta del Consejo Nacional Electoral el año pasado. La oposición no se mató por las elecciones regionales el año pasado. Por eso cabe preguntarles ¿por qué no esperan un poco para las elecciones?”.

Calificó el gobierno de Barack Obama como “un desastre para América Latina. Nos trató, junto a Hillary Clinton, muy mal durante su gestión”.

