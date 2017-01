Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 24, 2017 10:36 am

“Aquí no hay ningún tipo de interacción hasta que se cumplan los acuerdos, y cualquier tipo de diligencia futura pasa por una condición básica, que es que exista un mecanismo de verificación y cumplimiento de los acuerdos. Si no, nada de eso va pa´l baile”.

Así los aseguró este martes el secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, a propósito de la “alharaca”, como la calificó, que han armado algunas personas tras la filtración a la prensa del documento que los mediadores hicieron llegar a la alianza partidista opositora y al gobierno con el fin de reanudar el diálogo entre las partes.

“Aquí nadie ha dicho que ese documento es una maravilla. Dijimos que lo habíamos recibido y que se iba a estudiar, y lo estamos haciendo con el respaldo de expertos en negociación y en distintas áreas que son tocadas en ese documento”, señaló Torrealba en su programa radial La Fuerza es la Unión.

“No nos vamos a prestar para la continuidad de un diálogo que no le ofrezca resultados al país. El experimento de diálogo que ocurrió entre el 30 de octubre y el 6 de diciembre (del año pasado) es una página cerrada que no se va a volver a abrir”, aseguró.

“Si hemos dicho esto con tanta claridad y precisión y lo hemos respaldado con los hechos, me parece curioso que, a propósito de la divulgación de ese documento, haya algunos que estén armando una alharaca. Aquí no hay ningún tipo de interacción hasta que se cumplan los acuerdos y cualquier tipo de diligencia futura pasa por una condición básica que es que exista un mecanismo de verificación y cumplimiento de los acuerdos. Si no, nada de eso va pa´l baile”, precisó.

Al ahondar en el tema, Torrealba expuso en términos muy claros la realidad que subyace en el fondo del asunto. “El gobierno no tiene ni va a tener nunca votos pata derrotarnos a nosotros los demócratas. Pero nosotros no tenemos, ni vamos a tener, ni queremos tener tampoco, armas para derrotarlos a ellos por esa vía. Porque eso es lo que son ellos, una cúpula minoritaria pero armada hasta los dientes. Una situación planteada en esos términos debe terminar en una negociación política, clara, transparente, dirigida de una manera profesional y seria y con la amplia participación no solo de los partidos políticos, sino de todos los sectores de la sociedad”, indicó.

Refirió que en esos mismos términos se pronunció ayer el diputado Luis Florido al llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Barquisimeto, estado Lara, movilización en la que participaron el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, el secretario ejecutivo de la Unidad y dirigentes políticos de ese estado.

Un cambio en las movilizaciones

Torrealba también felicitó al pueblo venezolano y a todos los dirigentes de la Unidad por las movilizaciones realizadas este 23 de enero en todo el país para exigir al CNE la convocatoria a elecciones, y cuestionó a quienes criticaron la supuesta poca participación en algunas de las jornadas, especialmente la cumplida en Caracas.

“He visto con sorpresa en las redes sociales unos juicios muy duros en relación con las movilizaciones de ayer, en particular la de Caracas. El gobierno apenas tuvo un pequeño templete en el Panteón Nacional, mientras el pueblo democrático hizo movilizaciones en todo el país, en muchos casos masivas. Pero algunos siguen pensando que el país es Caracas y lo demás es monte y culebra. El solo hecho de tener la capacidad de movilizarse en todo el país es un logro organizativo de la MUD muy importante”, dijo.

“Los que critican la movilización de ayer en Caracas porque ‘apenas’ se logró llenar la avenida Libertador, son incapaces de llenar ni siquiera un salón de clases si tuvieran ellos que convocar. Esa es la verdad”, apuntó.

Sin embargo, Torrealba sí dijo ser de la opinión de que ese tipo de movilizaciones no son las que corresponden frente a la actual situación del país. “En este momento el problema fundamental del venezolano es el hambre y la inseguridad. Yo propuse hacer jornadas de protestas en todos los cementerios y en todos los mercados, junto al pueblo que tiene hambre y está angustiado por la inseguridad. Pero no fue ese el criterio mayoritario sino el de hacer una movilización convencional, como alguien la definió ayer. Los mismos que propusieron hacer esta movilización hacia el CNE, ayer la calificaron de convencional”, comentó.

“Las movilizaciones de 2017 deben ser sustancialmente distintas a las de 2016 y a las de 2015. En 2017 la movilización debe ser fundamentalmente pegadita a la angustia del pueblo, al dolor del pueblo. No se puede poner a la gente a escoger entre protestar o sobrevivir. Eso hay que evitarlo”, sostuvo.

“Lo que hay que hacer es darle una connotación política a la sobrevivencia, darle carácter y orientación política a la lucha por la sobrevivencia. Que toda protesta de los venezolanos por hambre, exigiendo alimentos, denunciando a los CLAP, exigiendo empleo o vivienda, o denunciando la inseguridad o la falta de servicios públicos, termine con una única y global consigna: nuevo gobierno ya, elecciones ya. Esa es la manera de combinar la lucha por sobrevivir con el justo reclamo por la solución a esta crisis. Eso es lo que yo creo y he planteado a mis hermanos de la MUD”, concluyó.

