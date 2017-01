Publicado en: Internacionales, Titulares

Ene 24, 2017 9:54 am

(deInmediato) Trump dice a empresarios EEUU: Creemos que podemos reducir regulaciones en un 75 pct o más.– El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes a líderes empresarios que cree que su Gobierno podría recortar las regulaciones que rigen para las compañías locales en un 75 por ciento o más. Trump reiteró además, en una reunión en la Casa Blanca con unos 10 líderes de compañías que iban desde la fábrica de equipamiento de defensa Lockheed Martin Corp hasta la firma deportiva Under Armour Inc, su compromiso de fijar un impuesto a las empresas que quieran importar productos al país luego de trasladar fábricas estadounidenses al exterior. No obstante, añadió que aquellos que quieran montar fábricas en Estados Unidos obtendrán aprobaciones rápidas para su creación. Trump dijo también que quiere traer nuevamente a Estados Unidos a las grandes empresas manufactureras.

Juez EEUU bloquea multimillonaria fusión de aseguradoras de salud Aetna y Humana.– Un juez de Estados Unidos bloqueó el lunes el acuerdo por el cual Aetna Inc iba a adquirir a su rival más pequeña Humana Inc por 34.000 millones de dólares, sembrando dudas sobre la posibilidad de que Anthem Inc logre la aprobación para la compra de Cigna Corp por 54.000 millones de dólares. El fallo es otra victoria para el Departamento de Justicia estadounidense, que adoptó una postura antimonopólica más firme bajo la presidencia de Barack Obama, cuyo mandato finalizó la semana pasada. El sucesor de Obama, Donald Trump, y un Congreso controlado por el Partido Republicano están buscando deshacer gran parte de la reforma de salud conocida como Obamacare, que reformuló la industria de salud estadounidense con seguros médicos obligatorios. Aetna, Humana, Anthem y Cigna han citado a Obamacare como una de las principales razones por las cuales su sector necesita consolidarse para lidiar con los costos de una cobertura médica que se ha extendido. El Departamento de Justicia estadounidense había presentado una demanda en julio pasado para bloquear la compra de Humana por parte de Aetna y la de Cigna por Anthem, argumentando que ambas fusiones llevarían a precios más altos. Anthem y Cigna todavía están esperando que un juez decida si su fusión puede avanzar. Los inversores son escépticos de que eso ocurra y la analista de Leerink Research Ana Gupte reiteró el lunes que ella estima que esa operación también será bloqueada. El juez de la corte del distrito de Columbia John Bates dijo que la fusión propuesta “reduciría sustancialmente la competencia” en la venta de planes Medicare Advantage en 364 condados en 21 estados que el Departamento de Justicia identificó en su demanda. Aetna dijo que evalúa apelar el fallo. Humana es la segunda aseguradora más grande de planes Medicare Advantage mientras que Aetna es la cuarta, y ambas compiten en más de 600 condados, argumentó el Gobierno en su presentación judicial.

Trump se reunirá con presidentes de automotrices para impulsar empleo en EEUU.- El presidente Donald Trump desayunará el martes con los principales ejecutivos de General Motors Co, Ford Motor Co y Fiat Chrysler Automobiles NV para seguir presionando por la creación de puestos de trabajo en Estados Unidos. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que Trump “espera escuchar sus ideas sobre cómo pueden trabajar juntos para devolver más puestos de trabajo al sector”. Trump ha criticado a las automotrices por ensamblar autos en México y otros lugares, y ha amenazado con imponer un arancel de un 35 por ciento a los vehículos importados. Las empresas han reaccionado a la críticas de Trump y anunciaron planes para elevar la inversión y la creación de empleo en Estados Unidos. El político republicano hizo del ataque a la inversión de Ford en México uno de los pilares de su campaña.

México va por nueva relación con EEUU, defenderá a inmigrantes e inversiones.-El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo el lunes que el país debe redefinir su relación con Estados Unidos frente al nuevo gobierno de Donald Trump y advirtió de que en ese proceso defenderá los intereses de los inmigrantes mexicanos y las inversiones. El mandatario expresó que buscará un diálogo sin confrontación, pero sin sumisión, y en el caso de una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) -que México integra con Canadá y Estados Unidos- apuesta a que el convenio se mantenga sin que se establezcan aranceles ni cuotas. “Es evidente que Estados Unidos tiene una nueva visión para su política exterior. Ante esta realidad, México está obligado a tomar acciones para defender sus intereses nacionales”, dijo el mandatario en un acto público, flanqueado por representantes del poder legislativo, gobernadores y empresarios. México se prepara para una dura batalla con el nuevo gobierno en Washington, no solamente en materias comerciales, sino también para defender a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos y en temas de seguridad en la frontera. Ambos países comparten una extensa frontera de 3,200 kilómetros, a menudo conflictiva por el ingreso constantes de inmigrantes indocumentados, sobre todo centroamericanos, que huyen de la violencia y la miseria, por el tráfico de drogas y de armas. México teme que Trump comience a deportar masivamente a millones de inmigrantes indocumentados y que trate de bloquear o gravar las remesas que envían a sus familiares, que representan una fuente vital de divisas para la segunda economía latinoamericana. “Debemos asegurar el libre flujo de remesas de nuestros connacionales en Estados Unidos, evitando que se dificulte o se encarezca su envío”, dijo Peña, mencionando uno de los 10 objetivos que México se trazará para negociar con el gobierno de Trump. El canciller Luis Videgaray encabezará una delegación que se reunirá esta semana en Washington con los principales asesores de Trump para hablar sobre comercio, inmigración y seguridad. Está previsto que el 31 de enero se encuentren ambos presidentes. El mandatario mexicano, que enfrenta una prueba de fuego en política exterior por las posturas proteccionistas de Trump, reafirmó a México como una nación abierta al mundo y dijo que dará prioridad a las negociaciones de acuerdos bilaterales con distintos países, así como a la alianza del Pacífico y a un acuerdo con la Unión Europea.

Postergación de compra de acciones de CorpBanca en Colombia no afecta integración: Itaú.- El banco brasileño Itaú Unibanco informó el lunes que el aplazamiento de la fecha de adquisición de las acciones de CorpBanca en Colombia no afecta la integración de las operaciones de ambos grupos en el país. “No afecta en nada la fusión y la integración de las operaciones de los bancos en Colombia, que está en curso”, afirmó Itaú Unibanco en una nota. El viernes, Itaú Unibanco anunció que llegó a un acuerdo para aplazar desde el 29 de enero del 2017 a enero del 2022 la compra de las acciones de CorpBanca en Colombia. La operación que involucra la fusión de las operaciones de Banco Itaú Chile y CorpBanca fue completada en abril del año pasado. La postergación del acuerdo prevé ahora sustituir la obligación de hacer una oferta pública de acciones (OPI) de CorpBanca Colombia por el registro del banco como una compañía abierta con papeles que cotizan en la bolsa colombiana.

Irán abre un banco de alta seguridad para almacenar uno de sus bienes más preciados: el azafrán.- El banco ha sido establecido en la ciudad nororiental de Torbat Heydariyeh aunque su localización exacta no ha sido desvelada por motivos de seguridad. Irán ha abierto un banco de alta seguridad para almacenar grandes cantidades de azafrán, su bien más preciado junto al petróleo, anunció hoy el gobernador de la institución, Golamreza Karimi. El banco ha sido establecido en la ciudad nororiental de Torbat Heydariyeh, uno de los principales centros de la industria del azafrán, aunque su localización exacta no ha sido desvelada por motivos de seguridad. Karimi, citado por varios medios oficiales, explicó que tiene capacidad para guardar diez toneladas de azafrán, que podría incrementarse a veinte toneladas en el futuro. La hierba se mantendrá en “condiciones especiales de temperatura”, indicó el gobernador. Los agricultores que depositen su azafrán en el banco recibirán un certificado que especificará el tipo de hierba. Karimi precisó que, en caso de querer el agricultor retirar su azafrán, recibirá una cantidad igual en valor al monto original depositado. Irán produce el 90% del azafrán que se consume en todo el mundo y es también el mayor exportador de esta hierba, que se vende en los mercados internacionales a unos 2.000 dólares el kilo.

Barril avanza por recortes de producción de OPEP que disminuyen inventarios.- Los precios del petróleo subían el martes ante la evidencia de que el mercado global se está ajustando, ya que el recorte de la producción de naciones de la OPEP y de otros exportadores está disminuyendo las existencias, aunque analistas dijeron que un aumento del bombeo en Estados Unidos podría limitar los avances. * A las 1025 GMT, los precios del crudo referencial Brent ganaban 40 centavos de dólar, a 55,63 dólares por barril, mientras que el petróleo liviano de Estados Unidos operaba también con un alza de 40 centavos, a 53,15 dólares por barril. * Ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los grandes productores fuera del grupo dijeron el domingo que de los casi 1,8 millones de barriles por día (bpd) que acordaron retirar del mercado a partir del 1 de enero, ya se han recortado 1,5 millones de bpd. * Los ministros están llevando adelante una fuerte campaña para promover el acuerdo y asegurarse de que el mercado responda positivamente a los recortes de producción, dijo Tamas Varga, analista senior de la correduría PVM Oil Associates. * Bernstein Energy dijo que los inventarios globales de petróleo bajaron un 24 por ciento, a 5.700 millones de barriles en el cuarto trimestre del 2016 respecto del mismo periodo del año previo. La caída representa cerca de 60 días de consumo mundial de crudo. * En tanto, el ministro del Petróleo de Irak dijo el lunes que las principales petroleras que operan en el país están participando en las reducciones de suministros acordadas con la OPEP. * Aún así, los recortes de producción de los principales países exportadores están siendo opacados por un incremento del bombeo en Estados Unidos, generado por el alza reciente de los precios del barril. * Las petroleras en Estados Unidos activaron la mayor cantidad de plataformas de bombeo en casi cuatro años, de acuerdo a datos divulgados el viernes por la compañía de servicios energéticos Baker Hughes, lo que extiende la recuperación del sector.

La economía de la zona euro sigue fuerte en enero e impulsa el empleo hasta máximos de nueve años.-La economía del sector privado de la zona euro siguió creciendo a buen ritmo a comienzos el año hasta los 54,3 puntos y la creación de empleo se sitúa en máximos de nueve años. La creación de empleo de la zona euro alcanza su máxima de los últimos nueve años mientras que las empresas registran un principio de año sólido, según concluye el informe que acompaña al índice PMI de la zona euro hecho público hoy por Markit. El Flash del Índice PMI Compuesto de la Actividad Total de la Zona Euro se situó en el nivel de los 54,3 puntos desde los 54,4 de diciembre. “Aunque indica un descenso marginal frente a la lectura de diciembre del año pasado, la última lectura fue la segunda más alta desde diciembre de 2015 y una de las más altas observadas en los últimos cinco años y medio”, señala el organismo encargada de realizar el informe de la economía del sector privado. “El crecimiento se redujo ligeramente tanto en el sector manufacturero como en el sector servicios, pero en ambos sectores la tasa de expansión se mantuvo robusta en comparación con los niveles recientes, especialmente en el sector de la producción”, sobre todo gracias al impulso de las exportaciones que “alcanzaron un ritmo de incremento que no se había observado desde principios de 2014, vinculado en muchos casos a la reciente devaluación del euro“. El subíndice de Actividad Comercial del Sector Servicios se queda en los 53,6 frente a los 53,7 de diciembre y el de Producción del Sector Manufacturero de la Zona Euro se situó en los 55,9 desde los 56,1 de diciembre). El Índice PMI del Sector Manufacturero se situó, por su parte, en 55,1 (54,9 de diciembre) hasta máximos de los 69 últimos meses. “La economía de la zona euro siguió expandiéndose a un ritmo robusto a comienzos de 2017 y el empleo aumentó al ritmo más rápido desde 2008 en medio de un creciente optimismo respecto de las perspectivas empresariales” y las presiones inflacionistas siguieron intensificándose”, continúa Chris Williamson, economista jefe de IHS Markit. Más empleo, más optimismo… y menos beneficio empresarial.Al comienzo del año también se ha observado el mayor aumento mensual del empleo desde febrero de 2008. “La contratación cobró ímpetu tanto en el sector servicios como en el sector manufacturero gracias al aumento sostenido de los nuevos pedidos” y “un renovado optimismo con respecto a los próximos doce meses”. Por países, Alemania se ha ralentizado aunque sigue por encima de la media y hay buenas perspectivas sobre todo para el sector manufacturero, Francia consigue su mejor avance desde junio de 2011 y en el resto de países la actividad se mantiene y el empleo se fortalece. “La economía de la zona euro ha comenzado 2017 con solidez y mantiene un respetable crecimiento del PIB de 0,4%, indicando una expansión generalizada. Quizás la novedad más alentadora es el aumento de la contratación”. Asimismo, “las expectativas de las empresas para los próximos doce meses se sitúan en sus máximas de por lo menos los cuatro últimos años y medio”. Este experto resalta, no obstante, que los costes han aumentado intensamente debido al alza de los precios de las materias primas y a la debilidad del euro, mientras que el aumento de los precios de venta sigue siendo moderado, por lo que los márgenes de beneficios se estrechan al máximo en más de cinco años”.

El Parlamento británico deberá decidir si hay Brexit.- Los once magistrados de la mayor instancia judicial de Reino Unido han publicado hoy su sentencia en el caso que enfrenta al Gobierno británico con un grupo de ciudadanos sobre el procedimiento para activar el Brexit (salida de la Unión Europea). En su dictamen, por ocho votos contra tres, el Supremo ratifica la decisión de un tribunal de instancia inferior en la que se estipula que el Parlamento británico debe dar su autorización al inicio del proceso de ruptura con la UE, ya que se trata de un paso irrevocable que afecta a diversas leyes en vigor. De este modo, los jueces rechazan la posición del Gobierno de Theresa May, que pretendía utilizar la denominada “prerrogativa real” para emprender el Brexit de manera unilateral, sin pasar por las cámaras legislativas. El dictamen supone un triunfo para Gina Miller, ejecutiva de un fondo de inversión que lidera el grupo de personas que comenzó el pleito al entender que Downing Street no podía arrogarse todo el poder en este proceso, después del referéndum consultivo del pasado 23 de junio en que los británicos votaron por el Brexit. Tras ganar el caso en los tribunales de primera instancia, el Gobierno recurrió ante el Supremo, donde los abogados de Miller han vuelto a imponer sus tesis. No está claro si la sentencia tendrá un impacto significativo en el proceso del Brexit y existe el riesgo de que quede como un dictamen simbólico para expertos en asuntos constitucionales. Theresa May mantiene su plan para activar en marzo de este año el artículo 50 del Tratado Europeo, que da un plazo de dos años para negociar la salida de la UE. Para cumplir con este calendario tras la sentencia, sin recurrirla ante el Tribunal Europeo de Justicia, la primera ministra podría enviar al Parlamento una Ley con un texto muy breve para que sea aprobada rápidamente por las Cámaras de los Comunes y los Lores. La Ley, de apenas un párrafo, simplemente dirá que se otorga permiso a la primera ministra para activar el artículo 50 del Tratado Europeo. Los Comunes no se opondrán a ello por dos razones. En su discurso de la semana pasada detallando su plan para el Brexit, May dijo que el Parlamento podrá votar el acuerdo final de ruptura con la UE. De esta forma, la primera ministra desactiva el argumento de que el Parlamento no tendrá voz ni voto en el proceso. El segundo motivo es que, políticamente, poner trabas al Brexit se ha convertido en algo tóxico. La gran mayoría de las circunscripciones de las elecciones parlamentarias votaron a favor del Brexit en el referéndum, y muchos diputados temen ser vistos como traidores si votan contra la activación del proceso. La única esperanza de poner palos en las ruedas del proceso reside en la Cámara de los Lores, cuyos miembros no concurren a las elecciones. Aunque es poco habitual, los Lores podrían tratar de realizar una emboscada a la breve Ley de Theresa May, planteando diversas enmiendas para poner condiciones. Según el bufete Clifford Chance, la oposición de los Lores al inicio del Brexit (o su aprobación con serias condiciones) retrasaría el proceso un año, período tras el cual los Comunes pueden saltarse la oposición que encuentran sus leyes en la Cámara Alta. “Una derrota en los Lores no frenaría el Brexit, pero lo podría retrasar hasta mediados de 2020”, dice Phillip Souta, socio de Clifford. Además, el Supremo ha determinado que el Gobierno no tendrá que consultar a los Parlamentos autonómicos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte para iniciar el Brexit. La libra cae frente a dólar y euro tras conocerse la sentencia, ya que los inversores confiaban en que Escocia (región que votó por seguir en la UE) pudiera tener un papel más activo en el proceso y frenar el Brexit. (deInmediato)