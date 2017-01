Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Ene 24, 2017 8:44 am

Conservar y fortalecer una buena relación con los abuelos es, en definitiva, una satisfacción que llena el corazón de cualquiera. No importa lo que pase, ellos siempre van a estar dispuestos a ayudar, apoyar y entregar de manera desinteresada todo el amor a sus nietos. Ya no tienen la responsabilidad de crianza, así que solo ofrecen su energía y se concentran únicamente en consentir o mimar. Así lo reseña toyfeliz.net

Según un estudio realizado por el Instituto sobre el Envejecimiento ubicado en la Universidad de Boston, los abuelos que tienen una estrecha relación con sus nietos son menos depresivos. Pero eso no es todo, también la investigación indicó que los nietos que reciben amor de sus abuelos tienen un mayor y mejor desempeño en su bienestar psicológico.

Es mejor dar que recibir

A los abuelos les encanta hacer feliz a sus nietos. Su alta disposición en ofrecerles la mejor atención, no les impide cambiar aún cuando hayan crecido. No esperan recibir nada a cambio, por lo que en su mayoría les cuesta aceptar ayuda de sus nietos, ocasionándoles frustración el hecho de no ser ellos quienes ayuden.

