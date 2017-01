Mensualidades por las nubes. Los 500 colegios privados de Maracaibo aumentarán las mensualidades en febrero en base al ajuste del 50 por ciento del sueldo mínimo y el posible aumento de la unidad tributaria para dicho mes. El período escolar 2016-2017 ya cuenta dos ajustes salariales nacionales, lo que lleva a las instituciones a modificar la estructura de costos para mantenerse operativos y poder ofrecer la misma atención a los alumnos. Así lo reseña laverdad.com

Por Paulina Chirinos

Pedro Morán, director del colegio Nuestra Señora de Guadalupe, indicó que deben esperar al siguiente mes mientras preparan el estudio económico para calcular los nuevos gastos de nómina de sueldo básico y porcentaje de alimentación que corresponde al personal docente, administrativo y obrero. En estudios preliminares estiman que a los 20 mil 500 de su mensualidad sumen al menos tres mil bolívares más por cada niño.

Los colegios en la zona norte y noreste de Maracaibo tienen una mensualidad que oscila entre los 15 mil y 25 mil bolívares por niño. Los cambios en las tablas salariales nacionales empujarán a los planteles a aplicar un porcentaje de incremento superior al 30 por ciento, de acuerdo al personal directivo.

Supervisión

Los directivos de cada colegio deben presentar la propuesta económica ante una asamblea de padres y representes antes de cambiar el precio de la mensualidad, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación. Eduardo Rosas, director del colegio Domingo Sarmiento, explicó que la mensualidad en su plantel es de 16 mil bolívares para bachillerato y con el nuevo cálculo de nómina podrían llegar a los 29 mil.

Aclaró que puede ser duro para algunos padres, pero es necesario para mantener la calidad educativa que acostumbran brindar a los estudiantes. Recordó que en el último año afrontaron cinco aumentos salariales que no permiten estabilizar los gastos y la creciente inflación afecta las estimaciones cada mes.

De forma extraoficial se conoció que al menos 13 colegios con instalaciones alquiladas cerraron sus puertas en los últimos dos años ante la imposibilidad de cumplir con los gastos mensuales de nómina. Los que tienen estructuras propias “cuidan sus espaldas” ante las “presiones” del Ministerio de Educación.

Denuncias

Neuro Ramírez, secretario de Educación del estado Zulia, informó a La Verdad vía telefónica que en noviembre registraron denuncias sobre 32 planteles en Maracaibo por cobros excesivos de mensualidad, por lo que un comité integral los abordó. Desconoce si la SUNDDE aplicó sanciones.

Aseguró que tras estudios comprobaron que algunos colegios privados presentaron estructuras de costos falsos para cobrar de más a los padres, así como planteles con 800 y mil alumnos incrementan cinco y seis mil bolívares por cada niño, monto que consideran “excesivo” siendo el porcentaje de aumento del 50 por ciento.

Invitó a los jefes de los municipios escolares que al momento de la reunión, haya un representante del Ministerio para comprobar la veracidad de las propuestas. “La educación no es algo comercial. Seguiremos con la supervisión constante y permanente en este período escolar”.

No alcanza

Tras las asambleas, los padres que no pueden pagar por la educación privada se ven en la necesidad de cambiar a sus hijos a las instituciones públicas “aunque no quieran”. José Gil, comunicador social de 50 años, en septiembre de 2016 pasó a sus hijos de nueve y siete años de un privado a un público en Maracaibo. El salto de siete mil a 12 mil por cada niño, era “impagable” para su sueldo mínimo que en el momento se posicionaba en 22 mil bolívares. Desea que sus hijos se formen adecuadamente y se frustra por no contar con los ingresos suficientes para ello.

Nancy Hernández, presidente de Fundasantiago y miembro del consejo directivo de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), explicó que ningún colegio aguanta la espiral inflacionaria causada por el Gobierno nacional.

Señaló las decisiones de aumento salarial como “irresponsable” y que además obligan a los colegios a pagar de 27 mil a 40 mil a un docente, pero no les permite sincerar su estructura de costos. “Hay una cantidad de factores que hacen que sea más del 50 por ciento como las incidencias en las prestaciones sociales y los pasivos laborales. Y para los padres que no pueden pagar la matrícula no hay garantía de una educación de calidad en las escuelas públicas”.

Soluciones

Fenasopadres para conseguir “sortear” la crisis, propone alternativas a la directiva de los colegios como sincerar la estructura ante la comunidad educativa, reunirse con los padres para conseguir alianzas con sectores de la comunidad para conseguir financiamiento más allá del aumento y estrechar relaciones con las universidades para garantizar el personal de pasantías.

Últimos aumentos de sueldo

1 de marzo 2016. Bs. 11 mil 578

1 de mayo 2016. Bs. 15 mil 51

1 de septiembre 2016. Bs. 22 mil 576,50

1 de noviembre de 2016. Bs. 27 mil 091

1 de enero 2017. Bs. 40 mil 638