Publicado en: Opinión

Ene 24, 2017 8:09 am

El 4 de agosto del 2015 manifesté que el nuevo Plan Patria Segura implementado mediante la Operación de Liberación del Pueblo, “OLP” se disiparía más rápido que los 23 planes de seguridad que ha ejecutado el gobierno nacional, los cuales no han podido frenar el crimen en Venezuela que junto con la violencia se ha convertido en una calamidad social indescriptible en el país. No me equivoqué y fue un plan desastroso, con más delincuencia, más represión y más impunidad.

Ojalá este nuevo “Plan de Seguridad ciudadana-Operación Humanista de Liberación del Pueblo (OHLP)”, no sea otra mentira más y pase a engrosar la abultada lista de los planes fracasados y refritos. Ninguno de los 23 planes ha funcionado porque la criminalidad, la violencia, la delincuencia, el hampa, crece de manera exponencial frente a un gobierno totalmente incapaz, ineficiente, destartalado e irresponsable ante la trágica pandemia delincuencial que azota a todos los venezolanos.

En el país, existe una delincuencia organizada bien estructurada, agresiva, asesina, envalentonada, además, se han conformado bandas criminales tradicionales y han surgido “mega bandas” criminales, también tenemos colectivos armados violentos, así como el “pranato” carcelario que ha invadido a la sociedad. Maduro, allí tienes, esa es una verdad dolorosa e inocultable, de allí tu abandono del cargo y el juicio político aprobado en la AN.

La seguridad en Venezuela es inexistente, es una especie de “sálvese quien pueda”.

Maduro, en detalle, tus planes se reducen a puros planes con fines políticos e ideológicos que sólo busca el control social, amedrentar el descontento de la gente ante el desastre económico, social y político que padece. Estos han sido los planes del socialismo del siglo XXI: 1-Plan Nacional de Desarme Carcelario; 2.-Plan Nacional de Seguridad Ciudadana; 3.-Plan Bratton (Alcaldía Metropolitana de Caracas; 4.-Plan Estratégico de Prevención de la Violencia; 5.-Plan Confianza; 6.-Plan Piloto de Seguridad; 7.-Plan Nacional de Control de Armas; 8.-Plan Integral de Seguridad Misión Caracas; 9.-Plan Estratégico Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana; 10.-Plan Caracas Segura; 11.-Plan Noche Segura; 12.-Plan Autopista Segura (Distrito Capital; 13.-Operativo Madriguera (Distrito Capital); 14.-Dispositivo Bicentenario de Seguridad;15.-Plan Ruta Segura (Distrito Capital); 16.-Operación Cangrejo; 17.-Madrugonazo al Hampa; 18.-Guardia del Pueblo; 19.-Misión a Toda Vida; 20.-Plan Patrullaje Inteligente por Cuadrante; 21.- Plan Desarme; 22.-Plan Pacificación y, por último, la Misión Patria Segura 23.-Plan OLP.

Planes van y Planes vienen, ahora activas el plan Operación Humanista de Liberación del Pueblo (OHLP), y detallas las seis líneas de acción que contemplan el plan número 24: “Carabobo 2.021”. Puro Bla, bla, bla y más bla, bla, bla.

Puras mentiras, son y han sido planes sin resultados positivos, al contrario, toda la población está expuesta totalmente a la delincuencia que el gobierno no ha podido controlar e incluso, la ciudadanía es y ha sido víctima de los cuerpos de seguridad, porque ciudadanos honestos han caído ante las garras de las fuerzas represivas solamente por “confusión”.

Este nuevo refrito a través del relanzamiento del plan OHLP, desde ya tiene asegurado un final: cero resultado, lo cual conllevara a más delincuencia y más represión. Hasta cuando, los venezolanos nos tenemos que calar los 24 planes de seguridad que sólo han sido 24 mentiras e impunidad. Ya está bueno ya.

Twitter: @joaquinchaparro.