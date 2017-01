Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 24, 2017 6:01 pm

El presidente fundador del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) y ex gobernador del Zulia, Manuel Rosales, al ser consultado en el programa radial de la periodista Gladys Rodríguez sobre la necesidad de la presión social detalló que el pasado 23 de enero marchó junto a más de 30 mil personas pidiendo el calendario electoral, exigiendo que se acuerde crear una figura para que entren alimentos y medicinas al país y que se respeten los valores constitucionales.

Nota de prensa

“En este momento hay un documento base para establecer con las partes en conflicto, el Vaticano y los organismos internacionales para darle seriedad a esta negociación”, enfatizó.

El líder del Zulia detalló que, constitucionalmente hablando, solo existen dos salidas para el presidente Nicolás Maduro, “la Enmienda Constitucional y para ello todos los factores se deben establecer acuerdos mínimos; y la otra es la elección el año que viene. Yo creo es en la salida cívica y democrática porque no creo en la violencia”.

Se manifestó de acuerdo con la conductora del espacio radial en Éxitos en que no es posible que se esté solicitando un calendario electoral ante unas elecciones que se debieron realizar el año pasado y se mostro partidario del dialogo con acuerdos minimos que se complementen con la protesta pacifica y democratica.

Rosales también manifestó que siempre ha estado pendiente de las decisiones de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y que respeta las aspiraciones de la gran camada de liderazgo que existe en la oposición. “Todo dirigente tiene derecho a aspirar, por que aspire una persona no hay que fusilarlo o desaparecerlo y hacerle la guerra sucia.” Sin embargo observó que actualmente ningún factor político tiene certeza de hacia dónde se dirige el país. Expresó que todos los líderes de la oposición tienen derecho.

Defendió la función que realiza el diputado Timoteo Zambrano y su cercanía a los mediadores internacionales que están en la mesa de diálogo al referir que “es una labor de muchos años dentro del mundo diplomático”.

“He cometido errores, me he caído y me he levantado, pero he sido siempre de una postura firme. Dentro de los errores políticos que debo reconocer es cuando participé en actividades que se alejaron de la ruta democrática y electoral”, reconoció con humildad Rosales.

Recordó que ya está en la calle recorriendo cada rincón del Zulia y que espera pronto recorrer al país “porque hay una tarea y es la de reconstruir a Venezuela y devolver al Zulia al pedestal del que nunca debió bajar”.