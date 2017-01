Publicado en: Curiosidades, Titulares

La nostalgia invade cada rincón de tu cuerpo, pues te has dado cuenta que la relación se ha desgastado y en lugar de dar marcha atrás, decides mentirte constantemente hasta dañarte de una forma casi irreversible. Estas son 15 mentiras que alguna vez te has contado con un amor que ya no es.

1. Justificas

Crees que no es la relación la que pasa por una crisis, sino tu pareja. Problemas familiares, la escuela o el trabajo, cualquier opción es buena para justificar sus malas acciones.

Es la última oportunidad

Debes ser sincera, ¿cuántas veces te has dicho esta mentira? Tus amigas ya están cansadas de esta frase y tus emociones también, aunque no lo aceptes del todo.

Necesitamos un tiempo

Vacaciones juntos, hablar al respecto, dejar de pensar mal el uno del otro, hacer planes, algo que prometa salvar la relación. Recuerda que el tiempo lo cura todo pero en sí no resuelve ningún problema.

Debo esforzarme

Probablemente pienses que no estás dando el 100% en la relación y que por esa razón las cosas decaen.

Todos cometemos errores

Las fallas y los ciertos se vuelven cada vez más evidentes. Por si fuera poco comparas tus errores con los de él aunque no tengan ningún grado de comparación, y vuelve a pasar todo por alto.

Nadie me va a querer

Crees que nunca encontrarás una pareja como él, a quien consideras el amor de tu vida, pero cuando te decidas a decir adiós, sabrás que hay cientos de mejores prospectos en el camino.

Lo amo

Es evidente que lo amas, y amar es lo más bonito que te puedo ocurrir, pero si ese amor se convierte en costumbre en realidad debes darte un respiro y pensar bien las cosas.

Nadie es perfecto

El hecho de que no sea perfecto no significa que tenga derecho a tratarte como una opción o que su amor sea nocivo. Nadie merece sufrir por amor.

Tengo que entenderlo

La comprensión también es fundamental en el amor, pero tener que entenderlo no es algo forzoso, mucho menos si sus actitudes ya no te enamoran.

Cambiará

No cambiará y mucho menos lo hará por ti. Las personas cambian con el tiempo y por diversas circunstancias pero no por voluntad propia.