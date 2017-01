Ene 24, 2017 8:17 am

Barack Obama siempre ha sido un asiduo usuario de Twitter, pero mientras fue Presidente de los Estados Unidos mantuvo su cuenta personal retuiteando el material que compartían sus cuentas oficiales, tuiteando información información exclusivamente oficial, sin controversias con textos e imágenes muy depurados.

El día después de entregar la presidencia de Estados Unidos a su sucesor, Donald Trump, y retirarse de la Casa Blanca, Barack Obama tomó control de su cuenta de Twitter con dos tweets para informar a sus más de 82 millones de fans que se mantendrá en contacto con ellos:

Hi everybody! Back to the original handle. Is this thing still on? Michelle and I are off on a quick vacation, then we’ll get back to work.

— Barack Obama (@BarackObama) 20 de enero de 2017