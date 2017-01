Publicado en: Actualidad, Regionales

Desde el lunes comenzó la protesta que afecta las operaciones de descarga de miles de toneladas de basura que a diario recoge el Instituto Municipal de Aseo Urbano. La información fue confirmada por el Presidente del Imau, Ricardo Boscán.

Nota de Prensa

Explicó que la situación se tornó tensa desde horas de la tarde de este lunes, cuando los choferes de la ruta de transporte San Isidro-La Concepción secuestraron una de las unidades compactadoras que iba camino al relleno sanitario “La Ciénaga” y lo obligaron a verter todos los desechos recogidos en la Curva de Molina, bajo amenaza de quemar el camión.

“Estamos sumamente preocupados, ya con hoy suman dos días sin que el IMAU pueda hacer una efectiva descarga de los desechos ya que no hay paso hacia el vertedero “La Cienaga”. Esto acarrea un fuerte problema a la ciudad, son más de 3 mil toneladas sin recoger. Nos costará dos semanas recuperar la frecuencia si el conflicto con los choferes continúa”, acotó Boscán.

El presidente del organismo municipal pide a los transportistas que comprendan el trabajo que desarrolla el Imau, “Nosotros no tenemos la culpa de que la Gobernación del Zulia no haya cumplido sus promesas de asfaltados de esa vía. Este es un problema que viene desde el mes de octubre, pero trancar la vía y secuestrar los camiones no es la solución, están afectando a toda la ciudad”, recalcó.

Durante la mañana de este martes, los transportistas del Bloque de Transporte del municipio Jesús Enrique Lossada tomaron la entrada hacía el relleno sanitario y las zonas adyacentes, impidiendo el paso de cualquier unidad de recolección, así como lo anunciaron en contacto telefónico a través del programa radial Informativo Satelital.