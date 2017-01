Publicado en: Actualidad, Regionales

Ene 24, 2017 1:45 pm







Marabinos manifestaron este martes 24 por la suspensión de la expedición del Carnet de la Patria en los puntos instalados en la plaza Bolívar de Maracaibo. Alegaron que el domingo los operarios aseguraron que hoy continuarían con el registro, por lo que muchas personas madrugaron en el sitio, reseña Panorama.

“Desde las 5 de la mañana me encuentro aquí, ahora nos dicen que no habrá inscripción. Hay mucho desorden, nadie está coordinando”, apuntó Nelson Machado, del barrio Balmiro León, mientras mostraba el número que le había tocado para pasar y que no le serviría de nada: el 667.