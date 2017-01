Publicado en: Opinión

Ene 24, 2017 5:57 am

ALTO

LA RENOVACIÓN:

A pesar del régimen de Maduro haber hecho millonarias campañas contra el llamado Decreto Obama, el saliente presidente estadounidense lo prorrogó antes de que se venciera. Los agarró de sorpresa. La ministra aseguraba a Maduro todo lo contrario. ¿La razón de tan extraña decisión? El hartazgo estadounidense y básicamente del asesor principal del Departamento de Estado Tom Shannon quien había asegurado a Obama que tras aquellas reuniones con Maduro y Delcy en Cartagena (incluido su jefe John Kerry “viejo amigo” de Maduro cuando ambos integraban el llamado “Grupo Boston”) y en Caracas el gobierno iba a cumplir los acuerdos conversados y aceptados. Llamado a elecciones, cese del acoso a los demócratas, fin de la violencia contra los opositores y liberación de presos políticos. Varias veces anunciados y exigidos tanto por Obama como Kerry en declaraciones públicas. Desde que apoyaron a Zapatero y lo vendieron como el artífice necesario para el diálogo junto con el Vaticano tras el “angustioso” y furtivo encuentro con el Papa. Trump y Tillerson, su candidato al D.O.S., estuvieron al tanto de las razones esgrimidas. Irrespeto a la palabra empeñada. Coincidencia bipartidista …

MEDIO

SE BUSCA UN GENIO:

El 11 de diciembre pasado, Nicolas Maduro anunció que “en 72 horas se retirará del mercado el 75% de los billetes de 100 bolívares“. ¿De quién fue idea? Luego, se anuncia una prorroga hasta el 2 de enero. ¿De quien fue idea? Posteriormente, se notifica que se extiende la medida hasta el 20 de enero. ¿De quién fue idea? Ahorita vivimos una cuarta extensión del plazo para recogerlos: “hasta el 20 de febrero“. ¿De quién fue idea? ¿Sabrá Nicolas Maduro o cualquiera de sus expertos asesores (incluidos el español de Podemos Alfredo Serrano Mancilla o el cubano fidelista Orlando Borrego) lo que impacta negativamente esa cadena de decisiones a nivel de los barrios, de los más humildes, de los pobres, de quienes cobran los viernes, de quienes no están bancarizados? Como todo en este régimen socialista-militar donde la corrupción y el abuso de poder son sus divisas, nos hacemos ésta pregunta: ¿Dónde quedó la afirmación del presidente Nicolas Maduro cuando anunció el 11 de diciembre que con esta medida ordenaba “…cerrar inmediatamente todas las posibilidades, terrestres, aéreas y marítimas para que no regresen esos billetes… Que ellos se queden con su estafa en el exterior…Les daremos varios golpes en los próximos días a estas mafias, a todas las mafias…” ¿Cuáles mafias, cuáles golpes?

ADIÓS BCV:

Esta increíble historia presenta un inesperado capitulo: la trasparente destitución por orden presidencial de Nelson Merentes, como jefe del Banco Central de Venezuela. La conclusión es obvia, entonces, ¿Merentes actuaba como el jefe de las mafias, como el orquestador de la fuga de nuestros billetes de a 100 hacia Colombia, como uno de los inspiradores y cabecillas de la supuesta guerra económica?. No hay otra explicación. ¿Su gestión frente al BCV?. Sin ninguna duda los expertos coinciden. Fue desastrosa, generadora de inflación, opaca. De su sustituto, el activista miembro del PSUV, Ricardo Sanguino, hasta el cierre de esta columna todos los comentarios escuchados de expertos en políticas financieras y monetarias tienden a presagiar peores escenarios, más cercanía entre Miraflores y Carmelitas para así producir más daño a nuestra economía. Tiempos oscuros –partidizados e ideologizados- acechan nuestro debilitado bolívar. Con dolor escuchaba al diputado José Guerra señalar que nadie conoce un libro, una tesis, una conferencia, un artículo sobe macroeconomía, sobre teorías monetarias firmado por el nuevo presidente del BCV.(!). Añado este segmento del prestigioso informe situacional diario de ORC Consultores: “La salida de Nelson Merentes del Banco Central de Venezuela (BCV) podría leerse como una acción que forma parte de los anuncios económicos que ha prometido el presidente de la República, pero sin ser anunciados explícitamente. La “renuncia” de Merentes y su sustitución con el nombre de Ricardo Sanguino –sin ninguna experiencia en el campo monetario- significa la salida del pequeño grupo de técnicos que aún queda en el BCV y el fin definitivo de la “autonomía” entre el Banco Central y el Ejecutivo Nacional“…

LAS SANGUINADAS:

Son muchos los ejemplos de la serie de absurdos, galimatías y necedades de quien es diputado rojo desde el año 2000. No sólo prometió el 18/3/2014 entregar la lista de los estafadores con las divisas de Cadivi y la de las empresas que no estaban registradas en el Puerto Libre de Colón y se llenaron de dólares rojos y nunca las entregó. Fue además el principal responsable y auspiciador del endeudamiento público -a través de la reforma a la ley correspondiente- con la interminable lista de créditos adicionales con recaudos nada serios, inventados, falsos, prefabricados y a los que nunca se les exigió soporte alguno ni se les hizo seguimiento. De allí la cantidad de millonarios rojos y enchufados que circulan libremente por el mundo.La lista está en la Comisión de Finanzas de la AN. Fue quien con orgullo comunista declaró: “Debemos decirle a nuestro pueblo que los bancos centrales fueron creación del sistema mundial capitalista, que fueron creados con un concepto de autonomía, aún por encima de la función del jefe de Estado y debemos recordar que fue en la revolución, donde el presidente Hugo Chávez, y ahora Maduro, comenzaron a designar a profesionales de la ciencia económica no vinculados a los sistemas bancarios y económicos del país”. The End decían antes algunas películas…

