Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 24, 2017 2:19 pm

“La de ayer fue una gran movilización. En el Zulia fue una marcha que salió de dos puntos y terminó en el ente que debe dar respuesta por la solución electoral que clama el pueblo. El pueblo exige que nos mantengamos unidos y cuando vengan los procesos electorales vamos a ir unidos, pero hay que entender que en los últimos años la política ha cambiado, ya no es igual que antes, ahora es plural y hay que irse acostumbrando”, afirmó Tomás Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional, quien estuvo acompañó a los factores políticos y sociales que se unen en el Zulia para encausar las acciones unitarias en pro del cambio en Venezuela.

Nota de prensa

Con la presencia de Primero Justicia, Voluntad Popular, Copei, Vente Venezuela, Causa R, Unidad Visión Venezuela, Partido Progreso, Gente Emergente, Muévete y la sociedad civil; el también secretario general nacional de Primero Justicia, destacó que hoy la unidad del Zulia sigue más firme que nunca.

“Que nadie venga a escudarse para hacer carantoñas a favor del Gobierno porque llamar a la calle no es sinónimo de violencia. Aclaramos que los secretarios de las Mesas de la Unidad son articuladores, no pueden ser entes políticos ni parte de candidaturas. En el Zulia se está planteando candidaturas a la gobernación, a destiempo, y alguien que opina y actúa así simplemente no puede ser secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad. Aquí están los factores verdaderamente unidos a favor de la gente”, sostuvo Guanipa.

Destacó que sólo un gobierno con miedo busca la represión. “Al Presidente le queremos recordar que tuvo amigos en la cárcel que siendo asesinos y golpistas, le dieron la libertad rápidamente porque la democracia se lo permitió. Delincuentes son los que están en el gobierno haciéndose ricos y que van contra Lester Toledo, Jorge Luis González y Romer Rubio, que están siendo perseguidos por pensar distinto. Hoy son ellos, mañana puede ser cualquier otro. A Eveling Trejo de Rosales, que tuvo a su esposo exiliado y en la cárcel, le queremos decir que aquí no cabe el silencio, sino el compromiso con la libertad. Cuando les tocó todos fuimos solidarios. En la ruta por el derecho al voto no hay espacio al silencio cómplice. Un perseguido político no tiene diferencia partidista. No hay diferencia válida que nos sirva como excusa para callar en un momento como este. Así que exigimos que a todo nivel nos pronunciemos a favor de los perseguidos políticos. El pueblo venezolano que tiene hambre es el primer perseguido”, señaló.

Próximos pasos

Gustavo Ruiz, dirigente de Voluntad Popular Zulia, informó que la motivación de la fuerza social convirtió “una suerte de marcha paseo que iba hacia la Plaza de la República en una exigencia clara al único responsable de esta crisis: el Consejo Nacional Electoral. Iniciamos este año con las reglas de la democracia y la Constitución, con la razón y el argumento que nos da la voluntad del pueblo. La marcha de ayer fue una muestra de absoluta coincidencia que tienen los zulianos a una Unidad que va más allá de los partidos políticos y que integran a los factores de la sociedad civil. Hemos agotado todos los mecanismos y hoy nos sentimos en el derecho de tomar las calles de forma pacífica, permanente y perene. Rechazamos el silencio cómplice ante este desafuero y nos distinguimos de ellos. No poseemos armas, pero si voluntad”, expresó Ruiz.

Informó que de cara a la responsabilidad que deben asumir los venezolanos se plantea como ruta para la exigencia del voto una serie de actividades. Anunció que este viernes realizaran una tomas de esquina para solicitar el cambio, además de asambleas de ciudadanos este sábado 28 de enero para consultar con la gente la ruta que se está planteando para salir de la crisis y a Nicolás Maduro.

Durante la rueda de prensa, Ruiz también anunció que en las próximas semanas se convocará a un pleno regional de donde saldrá El Gran Manifiesto del Zulia que contribuirá a la lucha por el país. “El movimiento que empezó el 23 de enero no va a cesar. Protestamos para que haya elecciones. No habrá mecanismo de represión que impida que sigamos luchando por el cambio al que tenemos derecho. No nos van a quebrar. Seguiremos hasta alcanzar el cambio”.