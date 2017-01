Publicado en: Actualidad, Regionales

Ene 24, 2017 12:04 pm

Los comedores sociales que continúa instalando el Voluntariado liderado por Carlos Alaimo en las comunidades más necesitadas, ahora cuentan con jornada de vacunación, desparasitación y atención médica.

El Voluntariado “Pasión por Maracaibo” liderado por Carlos Alaimo, sigue avanzando con el programa “Ollas Solidarias” y este domingo instaló su séptimo comedor social en el barrio Los Filúos Norte, de la parroquia Venancio Pulgar, en el que se beneficiará con un plato de comida a la semana a más de 400 habitantes de esta comunidad del oeste de Maracaibo.

Adicional al comedor social, este programa ahora cuenta con la presencia de un equipo médico, integrado por pediatras y enfermeros, quienes realizaron una jornada con consultas generales para evaluar la salud y desnutrición en los niños y adultos mayores de esta comunidad. Ademásse les suministraron desparasitantes y vacunas sin costo alguno.

En la instalación del comedor social y la jornada médica estuvo presente el equipo de dirigentes de “Pasión por Maracaibo”,con el fin de supervisar que las metas establecidas para esta comunidad se cumplieran.

Durante el recorrido, Alaimo saludó a las familias que asistieron al evento y transmitió su mensaje de esperanza, ante las necesidades que padece este sector afectado por la crisis económica del país.

Enorme esfuerzo

“Con mucho esfuerzo y dedicación el equipo de “Pasión por Maracaibo” sigue ofreciendo un rayo de luz a las familias más necesitadas, con este nuevo comedor social que hoy instalamos damos un alivio al estómago de esta comunidad olvidada y perjudicada por el desempleo, la inflación y la escasez de alimentos y medicinas”, afirmó Alaimo.

Indicó Alaimo que: “A partir de este año, no solo serviremos un plato de comida a la semana, sino que con las nuevas áreas sociales de atención médica y vacunación, podremos ofrecer un servicio completo, atender a los enfermos y evaluar el nivel de desnutrición en los niños y adultos mayores, y además, llevar un control del avance nutricional que obtienen mediante nuestro programa social”.

En total, explicó el líder del Voluntariado, estamos sirviendo seis mil almuerzos dominicales y trabajamos para incrementar esa cantidad a los 12 mil platos semanales.

Las familias beneficiadas se sintieron agradecidas y felices que iniciativas como éstas lleguen al barrio Los Filúos Norte, ya que nunca han recibido la visita o ayuda de un ente municipal, regional o nacional.

Beneficiados

La vecina Josefina González expresó: “Nosotros nos sentimos abandonados, hasta ahora no había nadie quien nos ayudara, necesitamos apoyo, no contamos con un ambulatorio cercano, ni con servicios públicos. Algunas veces no nos alcanza para comprar la bombona de gas porque está muy cara y nos toca cocinar con leña”.

Las condiciones insalubres en la que se encuentra esta zona oeste de Maracaibo sin agua potable y con la acumulación de basura facilita la proliferación de enfermedades. María Rita Palmar de 58 años manifestó: “Yo me siento alegre por estas ayudas, porque aparte del hambre que hay aquí, también hay muchos niños enfermos que necesitan ser atendidos”.

Para Nivia Férnandez, otra habitante del sector, la falta de alumbrado y la lejana ubicación del barrio, además de la carencia de transporte público, les dificulta trasladar a sus hijos cuando se enferman por las noches. “La jornada de salud es un beneficio que necesitamos urgentemente, porque atienden a nuestros niños que están enfermos y así no tenemos que correr desesperados por las noches”, afirmó.

Los habitantes de este sector se sienten completamente abandonados porque durante todos sus años viviendo en el barrio, dicen no haber recibido ayuda de ningún tipo. Orangel González de 58 años, comenta que: “el Gobierno es quien se ha acercado con promesas, pero nunca nos han ayudado, aquí no ha llegado nadie”.

La prioridad

Para Alaimo: “Con el programa Ollas Solidarias atendemos primordialmente a niños y adultos mayores, quienes son los más afectados por la desnutrición. Cuando un niño de 0 a 3 años, no cuenta con una alimentación adecuada, pierde la mitad de su capacidad motora y de aprendizaje. A pesar de la situación que vive el país debemos luchar para no permitir que esto ocurra porque ellos son el futuro de Venezuela”.

Calificó el abandono y la desidia de este sector como inaceptable. “No puede ser que en el siglo XXI aun existan zonas de la ciudad de Maracaibo que vivan con 50 años de retraso, africanizadas, sin servicio de luz, de agua o gas, urge una gestión municipal que nivele la calidad de vida de todos los sectores de esta ciudad por igual, porque todos los marabinos merecen vivir en condiciones dignas”, concluyó.

Nota de prensa.