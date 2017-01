Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 24, 2017 10:43 am

El diputado a la Asamblea Nacional y Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionalesy Planeamiento Estratégico del MERCOSUR (Parlasur), Williams Dávila, condenó el comunicado de la Cancillería de Rusia, por inmiscuirse en los problemas de los venezolanos atacando al Poder Legislativo.

Dávila ratificó que “para nadie es un secreto que dentro de la Federación Rusa han habido problemas relacionados con el marginamiento a la oposición liberal rusa, asesinatos de lideres político de la oposición, la intención de Putin de convertir a la Duma en un ente controlado por él, violencia familiar y de genero entre otras cosas; mientras que nosotros en la Unidad, no nos hemos inmiscuido en los problemas de Estado de esa Nacion. Por lo tanto, no podemos aceptar este injerencismo del gobierno Ruso, que pone en evidencia que hay una estrategia geopolitica mundial que pone a Venezuela dentro del área de influencia de dicha Federación”.

Asimismo, el parlamentario por Acción Democrática, fue enfático en señalar que “los venezolanos resolveremos nuestros problemas que se derivan de una régimen deslegitimado en la calle que no quiere contarse y sabotea la intenciones de un diálogo fructifero para solucionar constitucionalmente el colapso social, económico y político que vivimos. No podemos aceptar ser una pieza de intereses trasnacionales y de gobiernos extranjeros. La Unidad debe seguir el rumbo que marcó Romulo Betancourt, padre de la democracia venezolana, quien diseñó una política internacional independiente en plena guerra fria. Además, hay que recalcarle a la cancilleria de la Federación de Rusia, en primer lugar que la AN no esta controlada por ningun ‘ala radical de la oposición’ ni tampoco la oposicion venezolana promueve violencia ni desestabilizacion primero porque el Parlamento representa la pluralidad del pueblo venezolano y, segundo, porque hemos promovido una salida a la crisis, de manera constitucional pacífica y democrática”.

Finalmente, el diputado Williams Dávila, solicitó a la Cancillería de la Federación de Rusia, mantener una actitud imparcial y propositiva, que conlleve a la fijación del cronograna electoral, la liberación de los presos políticos, regreso fe los exiliados, reestablecimiento de la autonomía Constitucional de la Asamblea Nacional y establecimiento de un canal humanitario.