Ene 25, 2017 12:54 pm

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico ofreció detalles sobre las investigaciones del asesinato del animador de Televen Arnaldo Albornoz.

Rico comentó que tienen una lista de personas, de las cuales no pueden adelantar nombres y las autoridades se encuentran investigando y aclarando si tienen participación o no en el hecho. “Estamos buscando detenerlas y aclarar si tienen participación o no, se trata de descartar o confirmar que tienen particiáción en el asesinato del animador”.

No adelantó más detalles para no “entorpecer las investigaciones”.