“Venezuela está reclamando el territorio Esequibo ocupado por Guyana no por afán imperialista, sino porque ese territorio nos pertenece por derecho histórico”. Así lo precisó el historiador y profesor de la Universidad de los Andes, Claudio Briceño Monzón, durante una entrevista concedida en el programa Buenos días, de la Televisora Andina de Mérida, con motivo a la realización mañana jueves 26 de enero de un foro sobre la Cuestión Esequibo, en la ciudad de Mérida.

Acompañado del profesor José Alberto Olivar, quien también participará como ponente en el referido foro, ambos expertos, sostuvieron la importancia de revitalizar el debate en torno a esta importante disputa territorial que desde 2014, quedó sumida en el total silencio por parte del gobierno venezolano.

Acotaron ambos expertos que las declaraciones del ex Secretario General de las Naciones Unidas Ban Kin-moon, en cuanto a exigir a las partes a llegar este año 2017 a un avance significativo en la materia, so pena de llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, es un hecho sumamente grave y ya a estas alturas debió haber sido rechazado de manera tajante por el gobierno. Sin embargo, en la última alocución presidencial ante el Tribunal Supremo de Justicia, Maduro no mencionó en lo absoluto el tema.

La sociedad venezolana como un todo debe exigir al gobierno nacional, atender esta grave cuestión, por medio de una política exterior verdaderamente profesional y no reactiva y mucho menos improvisada, acotó el especialista en fronteras, Briceño Monzón.