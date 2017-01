Publicado en: Internacionales, Titulares

Ene 25, 2017 10:26 am

(deInmediato) Citi tomará decisión sobre plan por Brexit en primer semestre del año: jefe europeo.– Citigroup tomará una decisión sobre sus planes de contingencia frente al Brexit en el primer semestre del año y elegirá entre un grupo de países de la Unión Europea el destino para reubicar algunos negocios de su banca de inversión, dijo el martes el jefe regional del banco estadounidense. “Estaremos tomando una decisión en la primera mitad de este año, es una decisión que cada banco tiene que tomar en los primeros seis meses de este año”, dijo James Cowles, presidente ejecutivo para Europa, Medio Oriente y África (EMEA) de Citi, durante la conferencia del Foro Financiero Europeo en Dublín. Junto con su socio estadounidense Morgan Stanley, Citi ha identificado varios puestos que deberán ser trasladados del Reino Unido tras la salida británica de la UE, dijeron la semana pasada a Reuters fuentes involucradas en el proceso. Cowles informó que el banco está evaluando si establecer un nuevo corredor de bolsa creando otra entidad en la UE o desarrollando alguna de las que ya tiene. “Nuestro problema es con nuestro corredor de bolsa que está ubicado en Reino Unido y que, supuestamente, perderá los derechos de pasaporte” financiero, dijo Cowles. “Nos hemos contactado, hemos hablado con reguladores y funcionarios de muchos países en Europa, incluidos Irlanda, Italia, España, Francia, Alemania y Holanda, y estamos en el proceso de evaluación de cada uno de ellos”, agregó. Citi, que tiene casi el 60 por ciento de su personal europeo fuera de Reino Unido, tendrá que trasladar 100 posiciones de sus negocios de ventas y comercial, según dijeron la semana pasada fuentes con conocimiento del tema.

Ganancia de banco español Santander sube un 4 pct en el 2016, supera previsiones.- El banco español Santander reportó el miércoles un aumento del 4 por ciento en sus ganancias netas para todo el 2016 frente al año previo, por encima de las previsiones de los analistas gracia a un sólido desempeño en su mercado clave de Brasil. Santander, el mayor prestamista de la zona euro por valor de mercado, reportó una utilidad neta de 6.200 millones de euros (6.650 millones de dólares), lo que superó el promedio de estimaciones de los analistas calculado por Thomson Reuters de 6.120 millones de euros. Para el cuarto trimestre, el banco reportó una ganancia neta de 1.600 millones de euros. Para todo el 2016, el margen de intereses, una medida de las ganancias de los préstamos menos los costos de los depósitos, fue de 31.100 millones de euros, lo que representa un declive de 3,4 por ciento desde el año anterior, lo que refleja la presión sobre los márgenes experimentada por otros bancos españoles. Los analistas esperaban un margen de intereses en torno a 30.800 millones de euros.

Ventas de casas usadas en EEUU caen, oferta toca mínimo en 17 años.- Las ventas de casas usadas en Estados Unidos cayeron más a lo previsto en diciembre debido a que la oferta de viviendas en el mercado bajó a niveles vistos por última vez en 1999, lo que podría haber limitado la variedad para los compradores. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por su sigla en inglés) dijo el martes que las ventas de casas usadas cayeron un 2,8 por ciento el mes pasado, a una tasa anual desestacionalizada de 5,49 millones de unidades. Un alza de los precios de las viviendas y de las tasas de interés hipotecarias probablemente también alejó a algunos compradores del mercado en diciembre. El ritmo de las ventas de noviembre fue revisado al alza, a una tasa anual de 5,65 millones de unidades, la más alta desde febrero de 2007. La anterior estimación había sido de 5,61 millones. Economistas consultados en un sondeo de Reuters proyectaban un declive de las ventas de un 1,1 por ciento en diciembre, a una tasa de 5,52 millones de unidades. El dólar no osciló mayormente frente a una cesta de monedas tras la divulgación del dato, mientras que los precios de los bonos gubernamentales recortaron pérdidas y las acciones estadounidenses bajaron. Las ventas han estado limitadas por una escasez de inventarios. El mes pasado, el número de viviendas no vendidas en el mercado cayó un 6,3 por ciento interanual a 1,65 millones de unidades, el nivel más bajo desde 1999, cuando la NAR comenzó a registrar el dato. El precio promedio de las viviendas aumentó un 4 por ciento interanual, a 232.200 dólares. Al mismo tiempo, la tasa de interés para una hipoteca fija a 30 años aumentó 43 puntos básicos en diciembre desde un promedio de 4,2 por ciento en noviembre, según cifras del prestamista Freddie Mac.

Argentina reabre emisión de bonos en pesos por equivalente a unos 783 mln dlr.- El Gobierno argentino anunció el martes la reapertura de la emisión de bonos en pesos ajustados por inflación con vencimiento en julio de 2021 por hasta 12.500 millones de pesos (782,7 millones de dólares). La licitación de los bonos, que se ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), se realizará entre el miércoles y el jueves, informó el Ministerio de Hacienda en un comunicado. La suscripción podrá hacerse tanto en pesos como en dólares, detalló. Los títulos devengarán “intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del 2,5 por ciento anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 22 de enero y 22 julio de cada año hasta el vencimiento”, detalló el comunicado.

Inventarios de petróleo EEUU crecen 2,9 mln brl: API.- Los inventarios de petróleo, gasolina y destilados en Estados Unidos crecieron la semana pasada, mostraron el martes datos del Instituto Americano del Petróleo (API, por su sigla en inglés). Los inventarios de crudo aumentaron en 2,9 millones de barriles en la semana terminada el 20 de enero, a 482,2 millones, según datos de API, lo que se compara con las expectativas de analistas de un incremento de 2,8 millones de barriles. Las existencias de crudo en Cushing, Oklahoma, punto de entrega del contrato referencial del petróleo en Estados Unidos, bajaron en 145.000 barriles, detalló API. La tasa de operación de las refinerías disminuyó en 335.000 barriles por día, según datos de API. Los inventarios de gasolina subieron en 4,8 millones de barriles, frente a expectativas de analistas en un sondeo de Reuters de un alza de 498.000 barriles. Las existencias de destilados, que incluyen diésel y combustible para calefacción, aumentaron en 2 millones de barriles, comparado con expectativas de una baja de 970.000 barriles, mostraron los datos de API. Las importaciones de crudo de Estados Unidos crecieron en 138.000 barriles por día (bpd) la semana pasada, a 7,944 millones de bpd. Los precios del petróleo recortaron levemente sus ganancias después del cierre del mercado tras la entrega del reporte de API.

Trump insta a automotrices a construir nuevas plantas en EEUU.- El presidente estadounidense, Donald Trump, instó el martes a los máximos ejecutivos de General Motors Co, Ford Motor Co y Fiat Chrysler Automobiles NV a que aumenten la producción de vehículos en Estados Unidos e impulsen el empleo en el país, relocalizando puestos de trabajo que están en México. Trump, quien ha amenazado con imponer un arancel de 35 por ciento a los autos importados, recibió en la Casa Blanca a los presidentes ejecutivos de GM, Mary Barra; de Ford, Mark Fields, y de Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, a quienes dijo que quiere ver que se construyan nuevas plantas de automóviles en Estados Unidos. “Tenemos un impulso muy grande para tener plantas y otras plantas, muchas otras plantas”, dijo a periodistas al comienzo de la reunión. “Esto está pasando”. Trump, quien asumió el cargo el viernes, se comprometió en la cita a reducir las regulaciones y los impuestos para que sea más atractivo para las empresas operar en Estados Unidos. Los fabricantes de automóviles de Estados Unidos han sido reacios a abrir nuevas plantas en ese país en los últimos años, pero han ampliado algunas operaciones de plantas existentes. Trump ha criticado a las automotrices por construir vehículos en México y en otros países. La reunión de alrededor de una hora fue la más reciente señal del grado poco común de intervención de Trump como presidente en los asuntos corporativos, expresada en su reiterada presión a las automotrices y a otras empresas manufactureras a que “compren estadounidense y contraten estadounidenses”. Este fue el primer encuentro de los presidentes ejecutivos de las tres grandes automotrices con un mandatario de Estados Unidos, desde que lo hicieron en julio de 2011 con Barack Obama para promover un acuerdo para aumentar los estándares de eficiencia de combustible a 54,5 millas por galón al 2025. En coincidencia con la reunión del martes, Toyota Motor Corp dijo que sumaría 400 puestos e invertiría 600 millones de dólares en su planta de Indiana, para aumentar su producción de vehículos utilitarios.

Dólar sube frente al yen y al euro, panorama EEUU aún parece positivo.- El dólar subió el martes contra el euro y el yen tras varias jornadas de pérdidas luego del discurso de tono proteccionista que dio el presidente Donald Trump en su asunción, porque el panorama económico de Estados Unidos es considerado mejor que el de Europa o Japón. * “Si bien aún hay una gran incertidumbre en torno al momento y el impacto de un nuevo estímulo fiscal, confiamos en que la política monetaria seguirá divergiendo debido a que es posible que la Reserva Federal implemente 2 a 3 alzas de tasas en 2017, mientras otros importantes bancos centrales siguen en modo expansivo”, dijo Jim Smigiel, de SEI Investments. * Eso debería apuntalar la tendencia alcista general del dólar, agregó. * Juan Perez, operador cambiario de Tempus Consulting en Washington, dijo por su parte que los inversores están preocupados por la intención de Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y México, y por la decisión de abandonar el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. * Los comentarios sobre la necesidad de tener un dólar más débil que hicieron Trump y su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, también generaron preocupación en el mercado. El billete verde ganó más de un 6 por ciento y tocó un máximo de 14 años contra una canasta de monedas desde que el republicano ganó las elecciones en noviembre. * Tras alcanzar un máximo a comienzos de enero, el repunte se ha estancado por ahora y el índice dólar acumula un retroceso del 3,5 por ciento en las últimas tres semanas. El martes cerró con un alza de un 0,2 por ciento, a 100,35. * Contra el yen, el dólar se apreció más de un 1 por ciento, a 113,87 unidades. * El euro, que a fines del 2016 parecía encaminarse a una paridad con el dólar, se ha recuperado por encima de 1,07 dólares por unidad y tocó máximos en siete semanas a 1,0774 dólares el martes temprano en los mercados asiáticos. Al cierre de la sesión en Nueva York, retrocedía un 0,4 por ciento a 1,0724 dólares. * En tanto, la libra esterlina perdió un 0,2 por ciento a 1,2503 dólares por unidad, luego de que el máximo tribunal británico falló que el Gobierno necesitaría la aprobación del Parlamento antes de iniciar los trámites formales para que Reino Unido se separe de la Unión Europea.

May plantea una nueva “estrategia industrial” para afrontar el Brexit.- La primera ministra británica asegura que la “inversión en ciencia, investigación e innovación” es la gran prioridad de su plan industrial hasta 2020. Theresa May ha presentado este lunes una “estrategia industrial” basada en la innovación, la formación y el desarrollo de las infraestructuras para relanzar la economía del Reino Unido ante los retos que presenta la salida de la Unión Europea (UE). La jefa de Gobierno ha presentado un documento en el que fija la “inversión en ciencia, investigación e innovación” como la principal prioridad de su plan industrial hasta 2020, al término de la legislatura. La propuesta también prevé la mejora de la formación de los trabajadores, el desarrollo de las infraestructuras, el apoyo a las nuevas empresas y las energías limpias. La estrategia, que estará en periodo de consulta pública antes de recibir el respaldo del Gobierno, prevé una inversión de 556 millones de libras (644 millones de euros) para la llamada Northern Powerhouse, el eje industrial del norte de Inglaterra. El Ejecutivo también quiere dedicar 170 millones de libras en rediseñar los programas de educación técnica, con el fin de potenciar el nivel de los estudiantes en el ámbito de la ciencia, la tecnología y las ingenierías. “Ante nuestra salida de la UE, queremos estar seguros de que somos un Reino Unido verdaderamente global, con una economía que esté en plena forma para el futuro y nos lleve por el camino del crecimiento”, ha afirmado May. “La inversión que se está dirigiendo hacia el noroeste se traducirá en nuevos trabajos para las familias”, ha recalcado la jefa del Gobierno, que ha asegurado que se va a “consultar con las empresas” el plan propuesto.

Halliburton pierde más de 5.700 millones de dólares en 2016.- Halliburton registró en 2016 pérdidas por valor de 5.763 millones de dólares (5.373 millones de euros), cifra ocho veces superior a los números rojos obtenidos en 2015. Además, los ingresos de la empresa norteamericana alcanzaron los 15.887 millones de dólares, un 33% menos que el año anterior, por el impacto de los menores precios de las materias primas y la ralentización de la actividad en el sector. En este sentido, el presidente de Halliburton, Dave Lesar, ha dicho que el grupo no espera un cambio de comportamiento en los mercados internacionales hasta, al menos, “la segunda mitad de 2017”. No obstante, el directivo se ha mostrado “muy satisfecho” con los resultados, ya que, a pesar de que 2016 fue un año “turbulento” para la industria, la empresa ha logrado una buena “ejecución” en los mercados.En cuanto a los resultados del último trimestre de 2016, Halliburton registró pérdidas por valor de 149 millones de dólares, cinco veces más que en el mismo periodo de 2015, mientras que la facturación bajó un 21%, hasta los 4.021 millones.

Trump firmaría orden para prohibir temporalmente entrada de mayoría de refugiados.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmaría órdenes ejecutivas a partir del miércoles entre las que se incluiría una prohibición temporal a la entrada de la mayoría de los refugiados y una suspensión de los visados para ciudadanos de Siria y otros seis países de Oriente Próximo y África, según varios asesores del Congreso y expertos informados sobre la materia. Trump ordenaría una prohibición de varios meses a que se admita la entrada de refugiados a Estados Unidos excepto para las minorías religiosas que huyen de la persecución, hasta que se establezca una investigación de antecedentes más agresiva. Otra orden impedirá que se emitan visas a las personas provenientes de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, dijeron colaboradores y expertos, que pidieron no ser identificados. En un mensaje publicado el martes en la noche en la red de micromensajería Twitter, Trump dijo: “Un gran día previsto mañana sobre SEGURIDAD NACIONAL. Entre muchas otras cosas, vamos a construir el muro!” Las medidas de seguridad fronteriza probable incluyan ordenar la construcción de un muro en la frontera con México y otras acciones para reducir el ingreso de inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Las fuentes han dicho que la primera de las órdenes se firmará el miércoles. En momentos en que Trump considera medidas para reforzar la seguridad fronteriza, podría dirigir su atención al tema de los refugiados más tarde este semana. Stephen Legomsky, ex consejero jefe de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el gobierno del expresidente Barack Obama, dijo que el mandatario tiene la autoridad para limitar la admisión de refugiados y la emisión de visas a países específicos si se determina que es del interés del público. “Desde el punto de vista legal, estaría exactamente dentro de sus derechos legales”, dijo Legomsky, quien ahora es profesor en la Escuela de Derecho de la Washington University en St. Louis. “Pero desde el punto de vista de la política, sería una idea terrible porque los refugiados actualmente atraviesan por necesidades humanitarias urgentes”, agregó. Durante la campaña, Trump propuso una prohibición temporal al ingreso de musulmanes a Estados Unidos, una medida que dijo que protegería a los estadounidenses de ataques de yihadistas. Muchos partidarios de Trump criticaron la decisión de Obama de aumentar el número de refugiados sirios admitidos en el país por temor a que quienes huyen de la guerra civil ejecuten ataques. Desde entonces, tanto Trump como su nominado a fiscal general, el senador Jeff Sessions, han dicho que se concentrarán en restringir el ingreso de inmigrantes que podrían representar una amenaza, en lugar de prohibir la llegada de personas que siguen una religión específica.

Confianza empresarial alemana se debilita en enero: Ifo.- La confianza empresarial alemana cayó inesperadamente en enero y alcanzó su menor nivel desde septiembre, según un sondeo publicado el miércoles, en una señal de que los ejecutivos de las empresas eran menos optimistas sobre las perspectivas de crecimiento de la mayor economía de Europa al inicio de 2017. El instituto económico Ifo, con sede en Múnich, dijo que su índice de clima empresarial, basado en un sondeo mensual a unas 7.000 empresas, cayó a 109,8 desde 111,0 en diciembre. El dato de enero se compara con una previsión de consenso de Reuters de 111,3. “La economía alemana inició el año con menos confianza”, dijo el presidente de Ifo, Clemens Fuest, en un comunicado. Agregó que las compañías expresaban mayor satisfacción con su situación empresarial actual, pero eran menos optimistas sobre las perspectivas a seis meses. Reuters/Expansión. (deInmediato)