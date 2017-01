Publicado en: Actualidad, Regionales

Ene 25, 2017 7:51 am

Hace cuatro meses no hay agua en casi toda la UD-128. Vecinos del sector Inés Romero, invasión de 25 de Marzo, Brisas del Orinoco y sectores cercanos, lo manifestaron con pancartas y cierre de calle este martes en la mañana. “No somos camellos”, resaltan, para exigirle atención al Estado, reseñó Correo del Caroní.

Por Oriana Faoro

El hampa acabó con la balsa toma que surte de agua al acueducto de la UD-128 de San Félix. Cuatro robos seguidos, el último hace cuatro meses, dejaron la estructura prácticamente sin nada. Unas 10.000 familias asentadas en la parroquia 11 de Abril sufren las consecuencias.

“Señor Gobernador, asuma su responsabilidad” rezaba una de las tantas pancartas que forraron la protesta de este martes en la vía a Río Claro. A varias alturas de la calle, los vecinos cerraron desde las 4:00 de la mañana con cauchos y palos para exigir a la Guardia Nacional (GN), a la Hidrológica del estado Bolívar (Hidrobolívar) a que garanticen seguridad para la planta de servicio público que pertenece al Estado.

“Tengo cuatro niños y ya no sé cómo hacer en mi casa. Para atenderlos tengo que comprar a los tanqueros un tambor de agua (19 litros) en 2.000 bolívares, pero eso me dura dos días nada más. Estamos cansados”.

María Castillo engrosaba la manifestación, alegando que en estos cuatro meses sin agua en la UD-128 han sido insostenibles. El agua de lluvia, siempre que sus bidones no sean invadidos por los sapos, es su mejor aliada para intentar ahorrarse parte de los 6.000 bolívares semanales que gasta en agua potable.

En la casa de Carlos Moreno, otro afectado, viven 16 personas. Debe comprar cinco tambores de agua, dos veces a la semana. 20.000 bolívares que, asegura, se hacen impagables. “Queremos una respuesta ya. No puede ser que los malandros se roben lo que quieran y nos dejen sin agua”.

Balsa toma desmantelada

La balsa toma que capta el agua y la bombea al acueducto de la UD-128 está a orillas del río Orinoco, cuando debería estar unos 200 metros hacia el caudal. Trabajadores de Hidrobolívar trabajan actualmente en reparar la estructura que ha sido desvalijada por el hampa.

Un vocero de la estatal indicó que le dañaron todo. El flotador fue perforado, el tablero de control principal fue vandalizado, 30 metros de tuberías de ocho pulgadas fueron quemados y al menos 800 metros de cable que alimenta a la balsa toma fueron sustraídos.

La bomba también fue desmontada y encontrada en medio del río, dijo el declarante que resguardó su identidad. Añadió que un transformador de 110 KVA fue derribado y encontrado en el suelo de las instalaciones que se resumen en maleza y abandono, y dos casas desvalijadas.

Hidrobolívar trabaja en reactivar la balsa toma, pero los residentes se resisten. Parisada Ortiz, luchadora social y vecina de la UD-128 dijo que “no vamos a permitir que hagan ninguna reparación aquí, para que vengan mañana y se roben todo otra vez”.

La dirigente llamó a las autoridades sobre un punto: “Así como la GN anda cuidando productos Polar, a ver cuántas harinas P.A.N. le quedan a ellos, o cuidando todo donde les queda beneficio, creo que también deberían venir y asumir la responsabilidad que se debe tener acá”.

Fustigó la falta de respuesta del presidente de la estatal hidrológica, Teófilo León, “porque si él es el jefe, y estuviera en coordinación con la comunidad, ya hubiéramos logrado una respuesta. Mi llamado es a los organismos para que se brinde la seguridad necesaria a los bienes del Estado” y que beneficia con el recurso hídrico a gran parte de la parroquia 11 de Abril.



Respuesta

Los vecinos estaban claros como el agua que no reciben. De no obtener respuesta de la Guardia Nacional (GN), no levantarían la tranca de este martes.

Hacia las 12:30 del mediodía llegó una comisión de los castrenses a conversar con los protestantes que batallaban con pancartas inscritas de “Agua para la vida. Queremos agua”.

“Se comprometieron en que van a hacer la inspección y van a levantar el informe que necesitan pasar a la Gobernación de Bolívar para autorizar el punto de control que queremos con la GN… mañana nos vamos a reunir con ellos (GN) para definir”, informó Parisada Ortiz.

La vía a Río Claro, la misma que está resquebrajada con baches, boquetes y desniveles por reparaciones olvidadas por Hidrobolívar, se liberó después de mediodía.

Ortiz no asegura que la respuesta sea satisfactoria. Prefiere esperar. Lo que sí adelanta es que “si no nos dan una respuesta, vamos a tomar toda la parroquia 11 de Abril. Señores, lo que queremos es agua por tuberías. De nada nos sirve que reparen la balsa toma si van a trabajar pa’ que los malandros se roben todo otra vez, quien combate a los delincuentes es el Estado y no la comunidad”.