Publicado en: Actualidad, Regionales

Ene 25, 2017 9:00 am

El diputado por el estado Vargas integrante de Primero Justicia, José Manuel Olivares sostuvo que el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, “necesita tener un responsable por la caída del puente Guanape II y por eso me agrede”, publicó Unión Radio.

Olivares recordó que las denuncias del mal estado del puente se han realizado desde el año 2013 “desde el 27 de agosto del 2014 en el diario de Vargas se ha denunciado el deterioro del puente, las denuncias sobre el mal estado del puente de Guanape se están haciendo desde 2013, las denuncias han sido reiterativas, lamentablemente el gobernador García Carneiro decide tapar su irresponsabilidad e ineficiencia aregriendiéndome”.

El parlamentario lamentó que el gobernador del estado Vargas no tenga la humildad y la falta de reconocer sus errores, “este es un gobierno que no se hace responsable de nada (…) García Carneiro lo que hace es polarizar y buscar un responsable que no sea él”.

Olivares sentenció que este gobierno utiliza su política para arremeter “se les olvidó y nosotros debemos recordarles que la política es para servir y ofrecerles soluciones a los ciudadanos”.

El también presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional indicó que no hay paso vehicular; “calculamos que para esta tarde estará habilitada una trocha con un canal de ída y venida, para la tarde estará restablecido el paso hacia la parróquia Macuto, Caravalleda y Naiguatá”.

Últimas Noticias 24/04/2013: “El Puente de Guanape se volvió una bomba de tiempo“ #Vargas pic.twitter.com/CQ1Aiue9sZ — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 25 de enero de 2017

Julio de 2016, denuncia por el estado del Puente dé Guanape. #Vargas pic.twitter.com/tNFVI7P9bL — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 25 de enero de 2017