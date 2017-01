Publicado en: Actualidad, Deportes

La “tristeza” y la “impotencia” invadieron el camerino de Venezuela a raíz del empate 0-0 con Bolivia del miércoles en Ibarra, por el campeonato Sudamericano de fútbol Sub20, dijo el estratega de la vinotinto, Rafael Dudamel, según reseñó AFP.

“El grupo tiene un sentimiento de impotencia”, insistió el entrenador luego del encuentro, celebrado en la localidad andina de Ibarra (al norte de Quito) por la cuarta y penúltima fecha del Grupo B, en el que los dos países todavía tienen posibilidades de llegar al hexagonal final.

La llave está liderada por Argentina con 5 puntos, escoltado de Bolivia (4), Venezuela (3), Uruguay y Perú (2), que se enfrentaban en el partido estelar.

Dudamel indicó que el miércoles “las opciones se crearon, pero nos faltó tranquilidad para definir”.

Estimó que en el primer tiempo “nos costó un poco jugar” y que la vinotinto no logró “hilvanar” acciones y “corregir” errores.

Añadió que en la etapa complementaria, Venezuela generó numerosas opciones de gol, pero que “nos sigue ganando la ansiedad en ese último pase, en el que hay que dar a la red”.

Este viernes, en la clausura del Grupo B, Uruguay medirá fuerzas con Bolivia, y Argentina con Venezuela.

De cara al cotejo con la albiceleste, Dudamel anticipó: “Yo no me defiendo a ultranza ni me desboco en ofensiva. Busco que mis equipos tengan equilibrio”.

Declaró que “sabremos defender y sabremos atacar dentro de las circunstancias que se presente el juego”, en el que Venezuela requiere ganar o ganar para clasificar a la fase final del Sudamericano Sub-20.

El Grupo A incluye a Brasil (7 puntos), Ecuador, Colombia y Paraguay (los 3 con 4) y Chile (2).

Los tres primeros de cada llave clasificarán al hexagonal final, que se celebrará en Quito.