Ene 25, 2017 10:23 am

El gobernador del estado Vargas, José Luis García Carneiro, puede ser acusado de homicidio culposo por la muerte de la niña Jeisy Chourio, de 9 años, ocurrida ayer cuando ella y su hermanita, Yelimar, de 8, quien quedo gravemente herida, fueron atropelladas por un camión en el momento en que cruzaban la avenida Soublette, de Macuto, debido a que el túnel peatonal estaba inundado de aguas servidas.

Nota de Prensa

Así lo señaló Carlos Texeira, ancla de la ONG Radar de los Barrios en el estado Vargas y vocero de la Red de Ciudadanos Autónomos Nelson Mandela, al ser entrevistado por el secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, en su programa radial La Fuerza es la Unión.

Torrealba explicó que las pequeñas fueron atropelladas cuando intentaron cruzar la avenida. “Pero la culpa no es de las niñas ni del camionero, porque el recodo donde se produce el accidente es un lugar donde ni el conductor puede ver a los transeúntes ni los transeúntes pueden ver si se acerca un vehículo. Por eso hay una suerte de túnel, para que las personas puedan atravesar la avenida con tranquilidad. Pero ese túnel tenía meses inundado de aguas negras y no era posible usarlo”, aseguró.

“Esa es la única vía para atravesar esa avenida y llegar a la escuela y al materno de Macuto. Por allí pasan todos los días niños y mujeres embarazadas”, añadió Texeira, quien también es secretario ejecutivo de la Unidad en Vargas.

Aseguró que los concejales Felipe Corro, Pablo Da Silva y Miguel Malliotakis, así como dirigentes comunales y los vecinos mismos, habían denunciado desde hace meses ante la Comisión de Servicios de la alcaldía la situación en la que se encontraba el túnel, pero nunca fueron atendidos.

“Ayer mismo, a punta de tobitos, fue que sacaron el agua del túnel. Lo que no hicieron hace meses con una bomba de achique, lo hicieron con unos tobitos como esos con los que juegan los niños en la playa. Ahora el túnel sí está habilitado y puede usarse. Tuvo que ofrendar su vida una niña, para que se ocuparan”, agregó.

“Tanto al gobernador como el alcalde cualquiera puede acusarlos de homicidio culposo, como mínimo, por lo ocurrido con la niña Jeisy y con lo que luego ocurrió con la caída del puente de Guanape”, señaló.

“En Guanape pasó lo mismo. Ese monumento a la negligencia, a la corrupción, a la indolencia, a la incapacidad que ha levantado García Carneiro, es lo que termina causando esta otra tragedia que hoy mantiene incomunicados a los varguenses”, agregó.

“A este gobernador le encanta construir obras faraónicas, estatuas gigantes de Chávez, pero detesta las cosas pequeñas que le hacen más amable la vida a los varguenses”, comentó.

Texeira aseguró que el deterioro que venía sufriendo el puente de Guanape también fue denunciado desde hace tiempo, tanto por dirigentes sociales como Federico Peña como por el diario regional La Verdad. “Los vecinos están muy indignados porque no se les prestó atención. Se utiliza a la dirigencia comunal cuando les hace falta, pero no se le escuchan sus denuncias hasta que ocurren tragedias como esta”.

“El gobierno ni reconoce su falta de diligencia, ni reconoce que no hizo lo que tenía que hacer a tiempo, ni reconoce la falta de mantenimiento. No reconoce nada. Y dice que están investigando porque parece que ‘se trata de saboteo’. Desgraciadamente para ellos, desde hace muchísimo tiempo ha habido denuncias, por lo menos desde el año 2010, que yo recuerde, sobre el deterioro de la estructura del puente de Guanape”, apuntó Torrealba.

“Además de las denuncias hechas por determinados medios, yo puedo dar fe de que el equipo del Radar de los Barrios ha estado tanto en el lugar donde se produjo el arrollamiento de las niñas como en el puente de Guanape, denunciando esas situaciones”, agregó.

Texeira también indicó que además de no habérsele hecho el mantenimiento correspondiente al puente Guanape y de habérsele agregado una isla, la vía ha sufrido un deterioro mayor por el paso diario de contenedores y de camiones que vienen de la cantera de Naiguatá, a los cuales se les ha dado permiso de circular por allí en violación a ordenanzas municipales sobre la materia. “Ellos ahora son socios de la mafia que maneja el negocio de los contenedores”, denunció.

La tragedia de Vargas crece

La profesora Laura Rada denunció que lo ocurrido ayer en Vargas demuestra que la tragedia que vive ese estado es “inmensa” pero que lo más lamentable es que va in crescendo.

En ese sentido informó que mañana jueves los educadores adscritos al gobierno de Vargas tendrán una asamblea en la Plaza de los Maestros para denunciar la situación en la que se encuentran “nuestros aporreados educadores y la lucha que libran para sobrevivir con los salarios más terribles”.

“El gobernador nos adeuda todo el retroactivo de las cláusulas del contrato marco y hasta el bono navideño, que no se le pagó a los jubilados. Pero no solo estamos pendientes del hambre: toda la infraestructura escolar está en el piso. En los últimos dos meses los niños están comiendo solo caraotas y arroz y una merienda. La tragedia no son solo las calles, la falta de agua, los problemas viales en túneles y puentes. Realmente el puente que es la educación del país, este gobierno de Vargas lo tiene en el piso”, señaló.

La docente hizo un llamado a todos los educadores activos y jubilados así como a todos los varguenses a que acudan y manifiesten sus problemas en la Plaza de los Maestros “aunque también está abandonada”.



Solidaridad

Torrealba también tuvo palabras de solidaridad con Leonel Grisett, coordinador del movimiento obrero de Voluntad Popular en el estado Bolívar y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss), quien fue detenido la noche de este martes cuando se dirigía a Caracas; y con la diputada Delsa Solórzano, quien junto con su esposo, el abogado criminalista Luis Izquiel, recibieron una amenaza de muerte.

Indico que Grisett fue detenido por su vinculación con un conflicto laboral que se registró hace nueve años en la empresa de transportes Camila. “Se trata de un caso laboral que se dio en una empresa y por lo cual hubo un proceso judicial y se dictaron medidas restrictivas a varios dirigentes sindicales. Usando esto como pretexto, exhumando este caso, lo detienen. Eso es criminalización de la protesta, eso es judicialización de la política”, denunció el vocero de la Unidad, agregando que, al parecer, este martes lo presentaran ante tribunales.

Con respecto a Solórzano refirió que actualmente se encuentra fuera del país, participando en la reunión del Comité Mundial por los Derechos Humanos de los Parlamentarios. “No haciendo turismo, como hacen los funcionarios del gobierno, sino denunciando el caso de la detención del diputado Gilber Caro”, precisó.

Indicó que ayer fue colocado sobre el vehículo familiar una “curiosa amenaza: una nota in memoriam y encima un cuchillo. Delsa lo refirió en twitter, su esposo también, asegurando que su familia está orgullosa de luchar por la democracia y que ni esta ni otra amenaza los hará callar”.

“Nuestra solidaridad con Delsa por su lucha, porque más allá de su condición de diputada, es una figura y una voz que siempre se ha levantado en defensa de los perseguidos, de los oprimidos y de todo venezolano cuyo derecho ha sido conculcado. Eso lo saben hasta los chavistas, a quienes también les ha brindado su apoyo solidario”, dijo Torrealba.