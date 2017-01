Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 25, 2017 3:17 pm

El diputado Jony Rahal denunció, el pasado mes de diciembre, ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la institucionalización del apartheid en Venezuela mediante la puesta en práctica de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Nota de prensa

“Esto no es más que un apartheid que juega con el hambre del pueblo venezolano”, dijo Rahal, quien recordó que en agosto varios parlamentarios interpusieron ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda de defensa y protección a los intereses colectivos de los ciudadanos, la cual en noviembre fue declarada inadmisible por la Sala Constitucional, causando la denegación de justicia.

Ante esa situación, el parlamentario de Nueva Esparta acudió a la ONU a fin de defender los derechos humanos de los venezolanos, lesionados por la política ejecutada por el gobierno. “Se están cometiendo delitos de lesa humanidad, que no prescriben, al violentar derechos humanos como el de la igualdad, la no discriminación, la seguridad alimentaria, la integridad personal, la alimentación y la vida. Son derechos universales que con la implementación de los Clap están en tela de juicio por responsabilidad del Ejecutivo. No es más que la institucionalización del apartheid”, insistió.

Rahal criticó que exista discriminación en la distribución de alimentos, puesto que solo son entregados a los afectos al gobierno. Ratificó que por la denegación de justicia en el país, y ante este hecho que afecta de manera negativa a 30 millones de venezolanos, acudió ante instancias internacionales para denunciar a Nicolás Maduro, al coordinador de los Clap, Freddy Bernal y a todos aquellos que siguen fomentando el apartheid en Venezuela.

“Además anunciamos que esta tarjeta de la patria es la nueva identificación de los venezolanos, pero es para determinar quiénes son venezolanos de primera y quiénes de segunda. También vamos a ejercer acciones en contra de este sistema que quiere seguir discriminando a los venezolanos que pensamos distinto. No lo vamos a tolerar ni a permitir”, dijo.

El diputado le recordó a los funcionarios que este tipo de políticas son delitos de lesa humanidad, que nunca prescriben, y tarde o temprano habrá justicia. “Todo lo que hay detrás de los Clap es una ola de corrupción, de anarquía y de apartheid para criminalizar y jugar con el estómago de quienes piensan distinto y arrodillarlos ante el sistema comunista que nos gobierna”, manifestó.

De igual manera, precisó que mientras el pueblo sufre y hurga en la basura para buscar comida, el gobierno quiere responsabilizar de la escasez y del desabastecimiento a la empresa privada. “Es falso que más de 90% de la distribución de los alimentos esté en manos del sector privado, cuando es este gobierno el que acabó con la producción nacional y despilfarró el dinero al comprar productos importados con sobreprecio para que un grupito de militares se enriqueciera de manera desmesurada”, concluyó.