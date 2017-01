Publicado en: Actualidad, Regionales

Ene 25, 2017 7:33 am

Apenas son las 7.30 de la mañana y lleva al menos tres farmacias recorridas. María Palmar, una comerciante de 34 años, se ve cansada. Aunque es temprano, la angustia que le ocasiona el no poder encontrar el antibiótico para su hijo de tres años, aunado al recorrido en bus del día anterior, hacen que esta marabina se sienta frustrada, reseñó La Verdad.

El gobierno nacional asegura que “enfrenta dificultades producto de la guerra económica” y que en 2015 se invirtieron más de 232 millones de dólares en materia de salud. Sin embargo el país vive una crisis que mantiene en vilo a gran parte de la población.

El 18 de Febrero de 2016 el presidente Maduro activo el Motor Farmacéutico como respuesta a la “crisis que hay en cuanto al tema de los medicamentos” y en el que aseguro que “en el campo farmacéutico hay que ser capaces de producir todas las medicinas que necesita nuestro pueblo” e incluso “exportar”.

Aunque se firmarán convenios con empresas nacionales e internacionales según el Gobierno, María aun no consigue el medicamento de su pequeño. Según Aide Torres, presidenta de la Federación Farmacéutica del Zulia, hasta un 85 por ciento de escasez se reporta en el sector. “Ya no solo faltan productos en específicos sino un universo en el cual no aparecen digestivos, hipertensivos, diuréticos, antibióticos, anticonvulsivantes, antidiarreicos, entre muchos otros”.

No hay nada

Con una lista en las manos y luego de pasar por farmacias de La Concepción, San Francisco y Maracaibo, José Guerra (técnico superior en informática) obtuvo las mismas respuestas en los 11 establecimientos que ha visitado: “No hay”. Trasladándose en carritos, buses o a pie, ha buscado incansablemente las medicinas que requiere su esposa. “Ella ha tenido mareos e incluso se ha desmayado (…) he tenido que comprar las medicinas carísimas en las pulgas”.

A pesar de anunciar poco después de la creación del motor farmacéutico la entrada en vigencia del 0800 Salud Ya, mecanismo que “facilitará conseguir las medicinas”, el problema sigue igual. Ya pasó casi un año de su entrada en vigencia y luego de innumerables quejas, el propio Maduro aseguró que “personalmente lo va a dirigir” aunque achaca los problemas al “acaparamiento y el contrabando de extracción”.

La teoría contrasta con la realidad y Cira Marín, una maestra de 50 años, continua buscando la medicina para la esquizofrenia que tanto necesita un familiar. Ya pasó un mes de la última vez que logró conseguirla y asegura que no puede recurrir a los bachaqueros por sus altos precios. “Hemos tenido que darle una parecida que lo calma pero sufre ataques que van desde el delirio hasta la agresividad”.

La información difundida por Luisana Melo exministra de Salud en el Examen Periódico Universal (EPU) presentado en la ONU durante el mes de noviembre en el que señala que “en Venezuela se distribuyen poco más de 1 millón de medicamentos a diario” causan indignación a quienes pasan necesidades y sufren abusos, aún más, cuando está aseguró que han distribuido más de cuatro millones de psicotrópicos, siendo estos de los que menos se consiguen.



La otra cara

Quienes buscan medicinas, aseguran vivir una calamidad constante que se suma a flagelos como la compra de medicinamientos por “debajo de la mesa” a precios exorbitantes o falsos. En lugares como el centro de Maracaibo o la Curva de Molina, con frecuencia suelen observarse “tarantines” repletos de medicamentos que escasean en anaqueles farmacéuticos. Desde antialérgicos hasta anticonceptivos son comunes y un blíster puede costar hasta 20 mil bolívares que equivalen a una quincena del sueldo mínimo al momento de esta publicación.

Las autoridades están al tanto y en reiteradas ocasiones pasan por alto este delito. La venta de “combos” que condicionan las compras y la carencia de control sanitario, permite a quienes se dedican a falsificar “medicinas”, vender libremente sus productos sin ningún tipo de control. El drama continua en los mostradores farmacéuticos y para aquellos que se les quiebra la vos contando historias lamentables de familiares necesitados, su trajín continua intentando sortear la escasez y las “marañas”.

Edicson Urdaneta, médico internista. “Varios pacientes han tenido que recurrir al consumo de medicamentos vencidos debido a la escasez”.